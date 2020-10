VIDEO: Crónica del desastre en reapertura del estadio de Culiacán

En el inicio de la temporada de la Liga Mexicana del Pacífico significó el regreso del público a los estadios en el deporte profesional de México. En el juego entre los Tomateros de Culiacán y Guasave, en el estadio Tomateros, hubo aficionados que hicieron caso omiso a las medias sanitarias.

Minutos antes de ingresar al estadio, el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz, mencionó que confiaba en los protocolos de las ligas y en el cuidado de la gente; sin embargo, dentro del inmueble, los seguidores no respetaron la sana distancia en el graderío, donde grupos de personas se sentaron juntos. Además, hay quienes no usaron los cubrebocas y no siguen las reglas de la circulación en el estadio, donde la gente camina junta.

De igual forma, al ingresar al estadio, los aficionados se amontonaron y no hubo autoridades para que les exigieran tomar una distancia considerable. En las trasmisiones televisivas, era muy notorio cómo el público se juntó sin cubrebocas y hasta niños se observaron en las butacas.