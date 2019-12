VIDEO: El día que Maradona arremetió contra varios niños en Sinaloa

Diego Armando Maradona arremetió en contra de unos pequeños que le pidieron su autógrafo cuando dirigía a los Dorados de Sinaloa.

En redes sociales apareció un video en el que se observa a Maradona gritarle a unos niños porque le molestó que lo llamaran "Diego".

Al principio, se acercó para firmarles unas playeras, pero enardeció en cuando gritaron su nombre.

"Escúchame una cosa. Si siguen gritando Diego, me voy a la mierda. Yo estoy respetándolos a ustedes, ustedes respétenme a mí, no se los digo más", dijo.

Y agregó: "La próxima vez que digan: 'Diego, Diego, Diego', me voy. No tengo ningún problema". Durante el regaño que le dio a los aficionados, empezó a manotear molesto porque le llamaron "Diego".

Maradona estuvo con Sinaloa durante 34 partidos en el Ascenso MX y dejó marca de 18 victorias, 8 empates y 8 derrotas, además de disputar dos finales que las perdió.

