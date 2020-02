VIDEO: "El Perro" Bermúdez mienta la madre a aficionado de Chivas

Enrique Bermúdez de la Serna, narrador de TUDN, es uno de los personajes más apreciados en el medio deportivo, dado su ingenio y carisma para las trasmisiones de partidos de futbol. Además suele mostrar gran cercanía con aficionados tanto por medios digitales como en persona. Sin embargo, en un video que circula en redes sociales quedó claro que el famoso comentarista no tiene empacho en defenderse si es agredido en público.

Y es que en Twitter se ha compartido un video donde el comentarista está a bordo de su auto, detenido en el tráfico, rodeado por aficionados que vitorean "¡Perro, perro!", como se le llama también. Hasta ese momento el narrador saluda desde el interior de su auto. Pero después se acerca un sujeto con una playera de las Chivas y, besando el escudo de su equipo, comienza a insultar al narrador deportivo, quien es aficionado del Atlas, rival de los Rojiblancos. El sujeto grita: "Chin...tu ma..., güey" para después burlarse y dar un paso atrás mirando a la ventanilla.

A esto Bermúdez, visiblemente molesto, baja el cristal y le contesta al aficionado que lo insultó: "Chin... tu ma... tú pen.... Mier...". Tras la respuesta de "El Perro" los aficionados se alejan al sorprenderse con la reacción del narrador.

No queda duda de que todavía hay muchos aficionados que tristemente no saben distinguir entre su afición por un equipo y la violencia.

¿El perro Bermúdez es el nuevo gigante de la Concacaf? Yo digo que si. pic.twitter.com/eNSCKLv3kX — Tigrekarateca (@TigreKarateca) February 20, 2020