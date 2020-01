VIDEO: Mujeres incitan violencia en el estadio de Chivas; el club anuncia veto

Tras la derrota de Chivas ante Dorados, en la tribuna apareció "#LadyCerveza", una aficionada que en algo que parecía gracioso, terminó por quedarse cerca de un acto de violencia en el Estadio Akron.

Las acciones fueron capturadas por una aficionada de nombre Andrea Buenrostro, quien grabó y subió las imágenes en sus "Insta Stories", las cuales eliminó posteriormente.

Aranza Sánchez, una fanática al Rebaño, arrojó un vaso de cerveza, el cual terminó por mojar a otros seguidores rojiblancos que se encontraban ubicados delante de ella y que posteriormente, pudo terminar con un conflicto en las tribunas. Cabe destacar que tras cometer dicha infracción, buscó esconderse detrás de otros aficionados.

Después de lanzar la cerveza, los aficionados afectados comenzaron a buscar culpables y los encontraron en personas que no tuvieron nada que ver con la desafortunada acción, a lo cual, las seguidoras se mostraron contentas e incluso no dudaron en mostrar lo "gracioso" que fue este hecho, subiendo todo a sus redes sociales.

Andrea Buenrostro, a través de su cuenta de Twitter, justificó su acción mencionando que "no van a misa", además de finalizar su publicación mencionado que "el que se agüita pierde".



YA FUERON VETADAS

A través del perfil oficial del Estadio Akron, el inmueble informó que las aficionadas que se vieron involucradas en el lamentable hecho, donde una asistente al duelo de ayer martes por la noche arrojó un vaso con cerveza a un grupo de seguidores rojiblancos tras finalizar el encuentro, el cual pudo terminar con una bronca en la tribuna, fueron vetas del inmueble de la Chivas.

Andrea Buenrostro, quien fue la encargada de grabar y subir el video a sus redes sociales, facilitó la detección de ella y su acompañante que lanzó el vaso con cerveza, Aranza Sánchez.

Ambas no podrán acceder al Estadio Akron para ningún evento que se celebre en el inmueble rojiblanco, por lo que Chivas se une a erradicar la violencia y pone una sanción ejemplar.

Además, también se tomarán las mismas medidas con el aficionado que interrumpió el encuentro al invadir el campo en la recta final del partido.