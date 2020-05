Voltereta de Morelia sobre Pumas; León golea al Necaxa y vuelve al liderato de la eLiga

En el último suspiro, los Pumas volvieron a perder en la eLiga MX.

Juan Pablo Vigón, de los auriazules, sucumbió 3-4 frente a Luis Malagón, portero del Morelia, quien dio la voltereta.

El choque entre universitarios y michoacanos fue otro partido perjudicado por la tecnología. La conexión se interrumpió en el segundo tiempo, por lo que intervino la comisionada Melissa Zepeda.

El auriazul tuvo que reinstalar su consola para concluir el juego de la Jornada 7 de la eLiga MX.

Vigón se fue al frente muy pronto en el partido, con dos goles a favor, que le daba confianza al mediocampista auriazul.

El arquero michoacano presionó pero no alcanzaba a marcar, frente a un Alfredo Saldívar en su mejor versión. Antes del pitazo para el medio tiempo, Malagón recortó la distancia en los cartones.

Para el complemento, la presión de la monarquía no bajó de intensidad, cuando la conexión de internet falló. La comisionada de este partido intervino para dictar que el duelo se jugara hasta el minuto 42 virtual.

Malagón igualó el duelo tras una buena jugada en conjunto. De manera casi inmediata, Vigón recuperó la ventaja.

Pero un golazó emparejó el compromiso y en los últimos momentos, dio la voltereta final.

Son cuatro partidos sin ganar para los Pumas, que se quedaron con nueve puntos. El Morelia ascendió a 12 unidades.

Nicolás Sosa, volante del León, se mantiene como la gran figura de la eLiga MX, con siete partidos sin perder, seis de ellos victorias.

Kevin Mercado, del Necaxa, fue la nueva víctima para el uruguayo, quien se llevó el triunfo por 5-1.

Ángel Mena y José Rodríguez, los otros representantes de los esmeralda, siguen a la espera de jugar, ya que Sosa dijo que no dejaría el control hasta que perdiera.

El León se adelantó en el arranque del duelo, sin festejo por parte del charrúa. El hidrocálido igualó y se ilusionó con competirle a la estrella de este certamen virtual.

Sosa metió el segundo y, antes del descanso, un golazo de tiro libre fue el tercero a favor de La Fiera. Mató el sueño de Mercado, quien ya se veía como la sorpresa del fin de semana.

Para el complemento, Sosa no tardó en anotar el cuarto gol a su favor. En el 45', la goleada se expandió a 5-1.

Con esta victoria, el León retomó el liderato del certamen, con 19 puntos, dos más que el Toluca, sembrado en el segundo sitio. El Necaxa no levanta y tiene seis unidades.