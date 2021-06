Vucetich advierte de dos "promesas" que tiene Chivas en cantera

El estratega de las Chivas Rayadas, Víctor Manuel Vucetich, está seguro que el proyecto 70-30 que está en marcha en el Guadalajara, dará excelentes resultados en corto plazo, ya que hay mucha calidad y aseguró que esto se está demostrando con la aparición de jóvenes, que ya pelean un lugar en el primer equipo.

Espera que los dos años en los que está proyectado se tenga el 70 por ciento de jugadores de cantera jugando en el once titular, le toque a su cuerpo técnico y entonces, estará dirigiendo a jugadores que ve con un gran potencial en las fuerzas básicas, para ser material de Selección Nacional en un mediano plazo.

"Gilberto Orozco es un central por izquierda, tiene 18 años y está creciendo. Hay que seguirle dando apoyo a los jóvenes, México debe darle esa oportunidad a los mexicanos porque cuando se buscan jugadores para la Selección, se tiene que trabajar con naturalizados, lo cual genera un problema".

Dentro de los elementos que le han llenado el ojo también está Luis Puente, canterano del cual los entrenadores de las fuerzas básicas hablan maravillas, desgraciadamente fue operado en octubre del año pasado de ligamento cruzado anterior. Ya está trabajando pero lo llevan poco a poco, para evitar una recaída.

Puente es un delantero con olfato de gol, en la categoría Sub-20 llevaba siete goles en nueve partidos disputados, lo promovieron con ascenso al Tapatío, debutó en Expansión en la fecha siete y se lesionó del ligamento al minuto 61 ante Alteños. Vucetich le tiene mucha fe por el seguimiento que le ha dado.

"Debemos mejorar en el trabajo para elegir mejor a los elementos y estamos con un proyecto de jugador que será interesante si lo sabemos llevar, se trata de Luis Puente. Él será un jugador que destacará, pero hay que darle apoyo y más en Chivas, porque en ellos nos basaremos".

Otro jugador a seguir es Deivoon Magaña, defensa lateral derecho que inició su carrera desde la Sub-13, trae todos los procesos en el redil y ya debutó en el Tapatío en el 2020, el domingo 20 de septiembre ante Alebrijes de Oaxaca. Este cotejo fue de la jornada cinco del Guardianes y el marcador favoreció a los tapatíos 3-0.

Este joven está proyectado para comenzar a pelear el puesto con Jesús Sánchez, quien tiene 10 años jugando en el "Rebaño" y ya le han traído a varios elementos como Josecarlos Van Rankin o José Madueña, pero ninguno lo ha inquietado, así que están preparando al novato para que debute y lo haga de buena manera.

Juan de Dios Aguayo es un defensa central con perfil derecho, con buena técnica, altura, va bien por arriba y ya salió a banca con el Guadalajara, pero no se le ha dado la oportunidad de ver sus primeros minutos en el máximo circuito y en este 2021 la posibilidad está abierta, por algo el "Rey Midas" lo llevó a la pretemporada.

Finalmente está Alejandro Organista, joven que ha combinado el estudio universitario con el futbol, ya debutó en Copa MX con el primer equipo y está muy cerca de hacerlo en la Liga MX, se desempeña en mediocampo y es atrevido en el encare mano a mano. Está haciendo la pretemporada con el primer equipo y lucha entrenamiento tras entrenamiento para ganarse la confianza del "Rey Midas".

"Combinar el estudio en Derecho y el futbol ha sido difícil, pero con la ayuda de mi familia y dedicándole tiempo a las dos cosas sí se puede. Nada es imposible si te lo propones, puedes lograrlo si te organizas bien, sí ha sido muy complicado, pero gracias a Dios lo he logrado".