Vuelve Alexander Isak tras una grave lesión

LIVERPOOL, Inglaterra.- En un impulso tanto para Liverpool como para Suecia, el delantero Alexander Isak volverá a entrenarse con el equipo el jueves.

El regreso de Isak tras una fractura de tobillo y peroné se produce en un momento clave para el Liverpool, que persigue un puesto en la Liga de Campeones, y Suecia, que celebró su clasificación al Mundial. Isak necesitó una cirugía para reparar las lesiones sufridas en una entrada durante el partido del 20 de diciembre contra Tottenham.

"Tenerlo de nuevo en un equipo que normalmente está generando bastantes ocasiones —y quizá no de inmediato desde el primer momento en que pueda ser titular—, pero contar con él de vuelta para los últimos dos meses es, creo, muy útil para nosotros", declaró el entrenador de Liverpool, Arne Slot, el miércoles a los medios.

Isak, de 26 años, se incorporó al Liverpool por una cifra récord en Gran Bretaña de 170 millones de dólares tras prolongadas negociaciones con Newcastle.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Alex está en un muy buen momento porque Suecia se clasificó para el Mundial anoche y, aparte de eso, mañana volverá a entrenarse con el grupo por primera vez", añadió Slot.

Suecia fue uno de los últimos equipos en clasificarse para el Mundial de este verano. Los suecos aseguraron su plaza el martes con una victoria por 3-2 sobre Polonia en la final de un repechaje europeo.