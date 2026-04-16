Warriors Golden State mantienen viva su temporada en play-in NBA

Los Warriors de Golden State pasaron el último mes resignados a su destino. Incluso antes de quedar encasillados en el play-in, sabían que iban a terminar allí y que tendrían que ganar dos partidos para conseguir un improbable boleto a los playoffs.

Así que se prepararon para una especie de minitemporada de dos partidos.

Y la misión, a sus ojos, está apenas a medio completar.

Warriors y Charlotte buscan avanzar en el play-in NBA

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Los Warriors —junto con Charlotte, Orlando y Phoenix— disputarán este viernes duelos de ganar o irse a casa, mientras el minitorneo de repesca play-in llega a su fin y ve a dos equipos quedarse con el último par de pasajes disponibles en el cuadro de playoffs.

Charlotte visita a Orlando, Golden State a Phoenix. Los ganadores del viernes por la noche se encontrarán con partidos de primera ronda —en Detroit en el Este y en Oklahoma City en el Oeste—.

"Esto es literalmente todo", dijo el entrenador del Magic, Jamahl Mosley. "Esto es todo".

Golden State logró una remontada como visitante ante los Clippers de Los Ángeles con una racha de 41-23 en los últimos 9:49 minutos Convirtió así un déficit de 13 puntos en una victoria 126-121 y mantuvo viva su temporada.

En ese tramo decisivo, los Warriors encestaron seis triples más que los Clippers, y esos 18 puntos fueron exactamente la diferencia durante la racha que definió el partido.

"Eso fue divertido", comentó el base de los Warriors, Stephen Curry. "Para eso vives, justo ahí".

Charlotte —con una victoria sobre Miami, en un partido en el que la falta flagrante no sancionada de LaMelo Ball sobre Bam Adebayo acaparó casi toda la atención— se ganó su lugar para el viernes, al igual que los Warriors.

El Magic perdió en Filadelfia, lo que les dio a los 76ers el séptimo puesto en el Este y un cruce con Boston. Y Phoenix perdió en casa ante Portland, lo que otorgó a los Trail Blazers el séptimo sitio del Oeste y un duelo con San Antonio.

Ahora hay temporadas en juego. Miami y los Clippers ya perdieron partidos que sentenciaron su eliminación, y dos equipos más se unirán a ellos en las vacaciones no deseadas el viernes por la noche.

"Tenemos que estar listos", manifestó el ala-pívot del Magic, Paolo Banchero. "Yo tengo que estar listo".

Debut y experiencia en el torneo de play-in

El torneo de play-in de esta temporada marca la primera vez de Phoenix en el minitorneo. Los otros tres equipos que siguen con vida ya han estado allí al menos una vez.

Golden State participa por cuarta ocasión, Charlotte por tercera y Orlando por segunda. (Filadelfia y Portland, que ya avanzaron, estuvieron en el play-in por segunda vez en su historia).

Golden State tiene marca de 2-3 en partidos de play-in. Orlando está 1-1, Charlotte 1-2 y Phoenix 0-1.

Charlotte en Orlando,

7:30 p.m. (2330 GMT)

Serie de la temporada: Hornets, 3-1.

Línea de apuestas: Charlotte por 3,5.

En juego: El ganador avanza para enfrentar al número 1 Detroit en los cuartos de final de la Conferencia Este, a partir del domingo. El perdedor queda fuera de los playoffs.

Panorama: Hay mucho que desmenuzar aquí. LaMelo Ball viene de un partido en el que anotó el tiro ganador, sacó del juego a Bam Adebayo y un día después la liga le informó que debió haber sido expulsado del encuentro. Orlando perdió los últimos tres enfrentamientos entre ambos equipos por un total combinado de 61 puntos y ha sido, por decirlo amablemente, errático toda la temporada. Charlotte ganó los primeros dos partidos en Orlando esta campaña; ningún equipo ha terminado 3-0 o mejor como visitante contra el Magic —excluyendo el año de la pandemia— en una temporada desde Detroit en 2006-07. Miles Bridges, de Charlotte, ha disputado más partidos de temporada regular (501) que cualquier otro jugador activo sin apariciones en playoffs. Podría cortar esa racha el viernes.

Golden State en Phoenix

10 p.m. (0200 GMT)

Serie de la temporada: Golden State, 3-1.

Línea de apuestas: Phoenix por 2,5.

En juego: El ganador avanza para enfrentar al número 1 Oklahoma City en los cuartos de final de la Conferencia Oeste, a partir del domingo. El perdedor queda fuera de los playoffs.

Panorama: Golden State ganó el primer duelo por 11 puntos, un partido en el que Phoenix llegó a estar abajo por 25, pero tuvo el balón con la oportunidad de dejarlo en un juego de dos posesiones con tres minutos por disputar. Los otros partidos se decidieron por uno, tres y cuatro puntos. Los Warriors llegan con una actitud de "nada que perder" y con buena razón; estuvieron plagados de lesiones todo el año, terminaron 37-45 y dejaron claro durante el último mes que sólo se estaban preparando para una inevitable participación en el torneo de play-in. Phoenix superó ampliamente la mayoría de las expectativas de pretemporada al ganar 45 partidos —pero ahora necesita vencer al mejor tirador de la historia Stephen Curry, para evitar convertirse en el primer equipo en irse 0-2 en casa en un torneo de play-in.