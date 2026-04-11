West Ham golea en 2do. tiempo
Vence a Wolverhampton y manda a Tottenham a zona de descenso
LONDRES.- West Ham goleó el viernes 4-0 a otro equipo en apuros, el Wolverhampton Wanderers, y hundió al Tottenham en la zona de descenso de la Liga Premier por primera vez en esta temporada.
Los Spurs estaban dos puntos por detrás de los Hammers antes de viajar a Sunderland el domingo.
El argentino Valentín Castellanos anotó dos veces en tres minutos a mitad de la segunda parte, después de que Konstantinos Mavropanos hizo el 1-0 para los Hammers con un cabezazo justo antes del descanso.
Konstantinos completó la goleada a siete minutos del final con una volea acrobática tras un tiro de esquina.
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Los Wolves se mantuvieron en el último lugar de la liga y con una gran posibilidad de descender.
Ninguno de los dos equipos destacó en una primera parte olvidable, pero West Ham se fue al descanso con LA ventaja cuando Mavropanos conectó de cabeza un centro de Jarrod Bowen y lo mandó a la red.
Castellanos marcó el 2-0 a los 66 minutos gracias a una asistencia deliciosamente atrevida del español Pablo. El griego añadió el tercero tres minutos después con un disparo rasante que pudo haber sido ayudado por un leve desvío.
El cuarto, de Konstantinos, fue la guinda del pastel para el equipo local, que celebró su primera victoria liguera en más de un mes.
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