Will Venable y su desafío como mánager de los Medias Blancas de Chicago

CHICAGO (AP) — Will Venable es un hombre ocupado estos días. El nuevo mánager de los Medias Blancas de Chicago está conociendo a la organización. Está hablando con sus nuevos jugadores y trabajando con la oficina principal en sus planes de temporada baja.

Venable continúa armando su primer cuerpo técnico en Chicago, pero tiene al menos un nombre en mente: Grady Sizemore, mánager interino de los Medias Blancas al final de la última temporada.

"Habrá un rol para él", dijo Venable el viernes después de ponerse su nuevo jersey con el número 1 de Chicago durante una conferencia de prensa en el Guaranteed Rate Field. "Creo tendremos que ver cómo utilizarlo mejor y cómo complementar mejor su conjunto de habilidades".

Esta es la primera oportunidad de Venable, de 42 años, como mánager en las Grandes Ligas, y está asumiendo un desafiante proyecto de reconstrucción. Pedro Grifol fue despedido en agosto y Sizemore dirigió al equipo el resto del camino mientras los White Sox registraban 41-121 para romper el récord de derrotas en una temporada de las grandes ligas post-1900.

Venable fue mánager asociado en Texas durante los últimos dos años y ayudó a los Rangers a ganar la Serie Mundial 2023. Dejó ese puesto el mes pasado cuando aceptó el trabajo principal en Chicago, y parece que todos se están llevando muy bien — hasta ahora.

"Hay tantas decisiones que tomar cada día como gerente general", dijo Chris Getz, GM de los White Sox, "y lo que he notado en este corto período de tiempo es que me siento cómodo llamando a Will sobre cualquiera de esos temas y discutiéndolos. Y eso es lo que estaba buscando. Estaba buscando un socio en esto, y creo que es una buena señal que ya sea tan natural como lo es".

Venable y Getz son ambos exjugadores de Grandes Ligas. Venable fue jardinero durante sus nueve años en las mayores con San Diego, Texas y los Dodgers de Los Ángeles. El padre de Venable, Max, jugó parte de 12 temporadas en las mayores, y también fue mánager y entrenador en ligas menores.

Will Venable dijo que la adversidad que enfrentó como jugador — la dificultad de llegar a las mayores y mantenerse allí — lo ayudó a prepararse para los desafíos de su nuevo trabajo.

"Creo que William es un buen comunicador", dijo Max Venable, "creo que esa es una buena cualidad para tener. Solo siento que es bastante honesto, y creo que los jugadores solo quieren a alguien que sea honesto con ellos".

Antes de convertirse en jugador de la MLB, Will Venable jugó béisbol y baloncesto mientras estudiaba antropología en Princeton. Fue un jugador destacado de la Ivy League en ambos deportes.

Venable dijo que su educación en Princeton le ha ayudado a lo largo de su carrera en el béisbol. Escribió su tesis universitaria sobre las diferencias culturales del béisbol en Japón y Estados Unidos.

"Creo que ahora, cuando hablas de comunicarte con un conjunto diverso de personas y lo que tuve que hacer como jugador y comunicarme con personas de diferentes lugares, definitivamente me ha ayudado", dijo.

Venable también ha trabajado para los Cachorros y fue el entrenador de banca de Boston en las temporadas 2021 y 2022, dirigiendo a los Medias Rojas en un juego en 2021 cuando Alex Cora asistió a una graduación y en seis en el 2022 cuando Cora dio positivo por coronavirus. Venable se entrevistó con los Medias Blancas antes de que Grifol fuera contratado en noviembre de 2022.

Esta vez, funcionó.

"Esta es una oportunidad para continuar ayudando a construir y ser parte de la fundación que ya se está estableciendo aquí", dijo Venable. "Y sé que cada uno de estos trabajos es desafiante. Cada grupo que entra cada año tiene su trabajo cortado para ellos, y estoy emocionado por el desafío que este grupo presenta".

También el viernes, los Medias Blancas anunciaron que habían llegado a un acuerdo para un contrato de ligas menores con el lanzador derecho Justin Dunn, quien se reportará al entrenamiento de primavera de las grandes ligas.