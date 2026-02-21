logo pulso
Williams vive noche histórica con Wizards

Por AP

Febrero 21, 2026 03:00 a.m.
A
Williams vive noche histórica con Wizards

WASHINGTON.- Alondes Williams logró máximos de su carrera con 25 puntos y 10 rebotes en su 11º partido en la NBA, y los Wizards de Washington completaron una barrida en una serie de dos partidos consecutivos ante los Pacers de Indiana al imponerse el viernes por 131-118.

Sharife Cooper igualó el mejor número en su trayectoria con 18 puntos por Washington, que quedó dos partidos por encima de Indiana en el fondo de la clasificación de la Conferencia Este y medio juego por delante de Brooklyn, que jugaba más tarde en Oklahoma City.

Jay Huff anotó 22 puntos e igualó su mejor marca personal con cinco triples para Indiana. Los Pacers terminaron con una foja de 2-4 en una gira de seis partidos.

Quenton Jackson sumó 21 puntos a la causa de Indiana. Micah Potter aportó 18, en tanto que Jarace Walker añadió 12 unidades y 12 rebotes.

Pascal Siakam, de Indiana, se perdió un segundo partido consecutivo para cuidar una persistente lesión en isquiotibial izquierdo. Kyshawn George no jugó por Washington a consecuencia de un esguince en el dedo gordo del pie izquierdo después de disputar 19 minutos la noche del jueves.

Williams, un profesional de cuarto año que firmó un contrato de 10 días el lunes, acertó nueve de 11 tiros de campo y encestó sus cinco tiros libres. El jugador de 26 años anotó 11 tantos en un cuarto periodo que comenzó con los equipos empatados a 92.

Cerró su noche al convertir una clavada de alley-oop tras un pase de Cooper, a quien asistió para una bandeja al contraataque. Luego encestó su segundo triple con poco más de un minuto por jugar. 

