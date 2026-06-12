logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Fotogalería

Culturas prehispánicas y Shakira coronan apertura del Mundial

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Wimbledon anuncia aumento en premios

Toma una decisión tras los reclamos de tenistas en Roland Garros

Por EFE

Junio 12, 2026 03:00 a.m.
A
Wimbledon anuncia aumento en premios
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Londres.- El torneo de Wimbledon anunció este jueves un incremento del 20% en su bolsa de premios para la presente edición, que alcanzará un total récord de 64.2 millones de libras (unos 75.1 millones de euros).

      El campeón y la campeona de los cuadros individuales recibirán 3.6 millones de libras (aproximadamente 4.2 millones de euros) cada uno, lo que supone un aumento de 600,000 libras respecto al año anterior, y los jugadores eliminados en primera ronda percibirán 80,000 libras (cerca de 93,600 euros).

      Además, el torneo ha destinado más de seis millones de libras (unos 7 millones de euros) a la fase previa de clasificación, lo que representa un incremento del 25% en comparación con ediciones anteriores.

      En total, el aumento global de premios supone una subida de 10.7 millones de libras (alrededor de 12.5 millones de euros) en el reparto de premios, en un contexto de creciente tensión entre los jugadores y los Grand Slams por el reparto de los ingresos del tenis profesional.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      El grupo de jugadores que lidera estas reivindicaciones sostiene que los ´majors´ deberían vincular el reparto de premios a los ingresos totales de cada competición, y como protesta, en Roland Garros, varios jugadores no realizaron sus compromisos con los medios en forma de protesta por lo que consideran un reparto económico injusto. 

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        México se motiva con hacer historia en el Mundial
        México se motiva con hacer historia en el Mundial

        México se motiva con hacer historia en el Mundial

        SLP

        El Universal

        La selección mexicana inició el Mundial 2026 con un triunfo ante Sudáfrica en el estadio Ciudad de México.

        México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026
        México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026

        México vence a Sudáfrica en inauguración del Mundial 2026

        SLP

        El Universal

        La Selección Mexicana ganó 2-0 a Sudáfrica ante más de 80 mil aficionados en Ciudad de México.

        Aguirre admite presión en jugadores tras triunfo en Mundial 2026 México
        Aguirre admite presión en jugadores tras triunfo en Mundial 2026 México

        Aguirre admite presión en jugadores tras triunfo en Mundial 2026 México

        SLP

        El Universal

        El ambiente en el Estadio Ciudad de México fue clave para el triunfo, pero también un desafío emocional para el equipo.

        Raúl Jiménez anota primer gol en Copa del Mundo 2026
        Raúl Jiménez anota primer gol en Copa del Mundo 2026

        Raúl Jiménez anota primer gol en Copa del Mundo 2026

        SLP

        AP

        Tras una grave fractura de cráneo en 2020, Jiménez volvió a destacar en el torneo mundialista.