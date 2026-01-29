logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Fotogalería

¡GRAN DIVERSIÓN Y ALEGRÍA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA

Kyshawn George y Alex Sarr lideran la victoria de los Wizards en un encuentro sin Giannis Antetokounmpo.

Por AP

Enero 29, 2026 09:36 p.m.
A
Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA

WASHINGTON (AP) — Kyshawn George anotó 23 puntos, Alex Sarr sumó 16 unidades y 17 rebotes, y los Wizards de Washington vencieron el jueves 109-99 a unos incompletos Bucks de Milwaukee.

En medio de rumores de un canje, Giannis Antetokounmpo, dos veces premiado como el Jugador Más Valioso de la NBA, se perdió su segundo duelo consecutivo con Milwaukee, debido a un tirón de pantorrilla.

Khris Middleton y Bub Carrington añadieron 13 tantos cada uno a la causa de Washington, que tuvo una ventaja de 61-43 en rebotes y se acreditó su segunda victoria consecutiva.

Myles Turner anotó 21 puntos y capturó 14 rebotes por Milwaukee, que perdió su cuarto partido consecutivo y el séptimo de sus últimos ocho.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Bobby Portis Jr. y Kyle Porter sumaron cada uno 19 puntos por los Bucks, que comenzaron el día en el duodécimo puesto de la Conferencia Este, a cuatro juegos del último lugar que otorga un pasaje para el minitorneo de repechaje.

El novato de los Wizards, Tre Johnson, se torció el tobillo izquierdo mientras encestaba con 11:10 minutos por jugar en el segundo cuarto. Abandonó el duelo unos tres minutos después y no regresó.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA
Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA

Wizards de Washington triunfan sobre Bucks de Milwaukee en la NBA

SLP

AP

Kyshawn George y Alex Sarr lideran la victoria de los Wizards en un encuentro sin Giannis Antetokounmpo.

Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones
Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones

Clubes de fútbol en Inglaterra se benefician de premios récord en la Liga de Campeones

SLP

AP

El dominio financiero de la Premier League se refleja en los ingresos récord obtenidos por los clubes de fútbol en Inglaterra.

Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia tras vencer a Elina Svitolina
Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia tras vencer a Elina Svitolina

Aryna Sabalenka avanza a la final del Abierto de Australia tras vencer a Elina Svitolina

SLP

AP

Elina Svitolina destaca en su participación en el Abierto de Australia, alcanzando la semifinal y mostrando un gran nivel de juego.

El boxeador Gervonta Davis arrestado por intento de secuestro y agresión
El boxeador Gervonta Davis arrestado por intento de secuestro y agresión

El boxeador Gervonta Davis arrestado por intento de secuestro y agresión

SLP

AP

El boxeador Gervonta Davis fue arrestado en Miami por cargos de intento de secuestro y agresión, según su abogado.