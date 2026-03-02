logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Wolfsburg sigue en zona de descenso

Por AP

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Wolfsburg sigue en zona de descenso

BERLIN.- Jamie Leweling anotó dos veces y Stuttgart goleó el domingo a Wolfsburg 4-0 para impulsar sus posibilidades de clasificarse a la Liga de Campeones, mientras dejaba a los visitantes en la zona de descenso de la Bundesliga.

Deniz Undav comenzó la fiesta del Stuttgart al minuto 21 y Leweling puso el 2-0 nueve minutos después tras otra jugada colectiva bien elaborada, antes de conseguir su segundo con un disparo desviado al 42.

Stuttgart bajó el ritmo en la segunda mitad. El suplente Nikolas Nartey completó la cuenta en el tiempo añadido con otro disparo desviado que se coló junto al poste lejano.

El Stuttgart consolidó el cuarto puesto, el último para la clasificación a la Liga de Campeones, con 10 jornadas restantes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Wolfsburgo es penúltimo tras su quinta derrota en una racha de siete juegos sin ganar. El entrenador del equipo respaldado por Volkswagen, el alemán Daniel Bauer, es su segundo de la temporada después de que asumiera el cargo —inicialmente de forma interina— tras el despido del alemán Paul Simonis en noviembre.

Los aficionados de Wolfsburg que viajaron llevaron una pancarta gigante que decía "lucha por el descenso", como si necesitaran informar a los jugadores de su situación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville
Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

Estados Unidos vence 2-0 a Argentina en SheBelieves Cup en Nashville

SLP

AP

El equipo de Emma Hayes mantiene su invicto tras superar a Argentina con goles de Heaps y Shaw.

Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis
Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis

Grizzlies de Memphis vencen a Pacers de Indiana en Indianápolis

SLP

AP

Pacers sufren tercera barrida en cinco años ante Grizzlies, que mantienen dominio en la serie.

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets
James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

James Harden regresa con pulgar roto y Cavaliers vencen a Nets

SLP

AP

Cavaliers mejoran su récord contra Nets y cortan dos derrotas consecutivas.

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste
Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

Timberwolves vencen a Nuggets y avanzan en la Conferencia Oeste

SLP

AP

Lesiones de Aaron Gordon y Peyton Watson afectan el rendimiento de Denver en recientes partidos.