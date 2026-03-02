Wolfsburg sigue en zona de descenso

BERLIN.- Jamie Leweling anotó dos veces y Stuttgart goleó el domingo a Wolfsburg 4-0 para impulsar sus posibilidades de clasificarse a la Liga de Campeones, mientras dejaba a los visitantes en la zona de descenso de la Bundesliga.

Deniz Undav comenzó la fiesta del Stuttgart al minuto 21 y Leweling puso el 2-0 nueve minutos después tras otra jugada colectiva bien elaborada, antes de conseguir su segundo con un disparo desviado al 42.

Stuttgart bajó el ritmo en la segunda mitad. El suplente Nikolas Nartey completó la cuenta en el tiempo añadido con otro disparo desviado que se coló junto al poste lejano.

El Stuttgart consolidó el cuarto puesto, el último para la clasificación a la Liga de Campeones, con 10 jornadas restantes.

El Wolfsburgo es penúltimo tras su quinta derrota en una racha de siete juegos sin ganar. El entrenador del equipo respaldado por Volkswagen, el alemán Daniel Bauer, es su segundo de la temporada después de que asumiera el cargo —inicialmente de forma interina— tras el despido del alemán Paul Simonis en noviembre.

Los aficionados de Wolfsburg que viajaron llevaron una pancarta gigante que decía "lucha por el descenso", como si necesitaran informar a los jugadores de su situación.