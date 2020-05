WWE prepara mini serie documental del 'Undertaker'

Con el objetivo de ofrecer una mirada especial de Mark Calaway, el hombre que ha dado vida durante décadas al mítico Undertaker, este domingo inicia el documental "The Last Ride" acerca del famoso personaje de la lucha libre estadounidense.

Se trata de una serie de cinco capítulos producida y transmitida por WWE Network, a partir del próximo domingo 10 de mayo inmediatamente después del programa de pago por evento Money in The Bank.

En el primer episodio, el Undertaker acepta su propia mortalidad mientras se prepara para lo que muchos creyeron que sería el duelo final de su carrera contra Roman Reigns en Wrestlemania 33.

Los fanáticos tendrán una visión poco común de lo que llevó a ese momento, la presión que se impone cada año al prepararse para el gran espectáculo anual de WWE y mucho más.

Además, el episodio repasa el costo físico y emocional del luchador después de que su racha invicta de 21 años en WrestleMania, llegó a una conclusión impactante contra Brock Lesnar en Wrestlemania 30.

La serie también contará con entrevistas de primera mano con Calaway, su esposa y excampeona de las divas Michelle McCool, Vince McMahon, Shane McMahon, Triple H Levesque, John Cena, Roman Reigns, Batista, Ric Flair, Edge, Shawn Michaels y Mick Foley, entre otros.