Xolos recibe a Chivas en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hoy viernes arrancan las emociones de la Liga MX, y para finalizar, en punto de las 21:00 horas (Horario del Centro de México), Xolos recibe a Chivas en el estadio Caliente, en Tijuana.

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu aprovechará la localía para continuar su buena racha en el torneo. Aunque enfrente estarán unas Chivas que buscan con urgencia sumar de tres puntos.

La escuadra fronteriza logró conquistar su segunda victoria del torneo luego de vencer (2-0) a los Tuzos del Pachuca en su visita al estadio Hidalgo. A día de hoy ocupan el séptimo lugar de la tabla general, con ocho unidades.

Por otro lado, Gabriel Milito y el Rebaño están en un bache. Tres derrotas en el certamen, segunda al hilo luego de perder ante los Bravos de Juárez en la última fecha. Se sitúan en el decimosexto lugar, con sólo tres puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuándo y dónde ver Xolos vs Chivas de la Jornada 6 de la Liga MX?

Fecha: viernes 22 de agosto 2025

Horario: 21:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Transmisión: FOX, Caliente TV y Tubi