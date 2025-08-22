logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELICES 40!

Fotogalería

¡FELICES 40!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Xolos recibe a Chivas en la Liga MX

Xolos y Chivas se enfrentan en un emocionante partido de la Liga MX en el estadio Caliente

Por El Universal

Agosto 22, 2025 04:14 p.m.
A
Xolos recibe a Chivas en la Liga MX

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hoy viernes arrancan las emociones de la Liga MX, y para finalizar, en punto de las 21:00 horas (Horario del Centro de México), Xolos recibe a Chivas en el estadio Caliente, en Tijuana.

El conjunto dirigido por Sebastián Abreu aprovechará la localía para continuar su buena racha en el torneo. Aunque enfrente estarán unas Chivas que buscan con urgencia sumar de tres puntos.

La escuadra fronteriza logró conquistar su segunda victoria del torneo luego de vencer (2-0) a los Tuzos del Pachuca en su visita al estadio Hidalgo. A día de hoy ocupan el séptimo lugar de la tabla general, con ocho unidades.

Por otro lado, Gabriel Milito y el Rebaño están en un bache. Tres derrotas en el certamen, segunda al hilo luego de perder ante los Bravos de Juárez en la última fecha. Se sitúan en el decimosexto lugar, con sólo tres puntos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

¿Cuándo y dónde ver Xolos vs Chivas de la Jornada 6 de la Liga MX?

Fecha: viernes 22 de agosto 2025

Horario: 21:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Caliente, Tijuana, Baja California

Transmisión: FOX, Caliente TV y Tubi

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Xolos recibe a Chivas en la Liga MX
Xolos recibe a Chivas en la Liga MX

Xolos recibe a Chivas en la Liga MX

SLP

El Universal

Xolos y Chivas se enfrentan en un emocionante partido de la Liga MX en el estadio Caliente

FIFA confirma fecha y sede para sorteo del Mundial
FIFA confirma fecha y sede para sorteo del Mundial

FIFA confirma fecha y sede para sorteo del Mundial

SLP

El Universal

El evento se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington DC.

Anuncian lista de 23 convocados al Tri por Javier Aguirre
Anuncian lista de 23 convocados al Tri por Javier Aguirre

Anuncian lista de 23 convocados al Tri por Javier Aguirre

SLP

PULSO

El director técnico revela los nombres para la concentración en el Centro de Alto Rendimiento

Edson Álvarez llega a Turquía para cerrar traspaso
Edson Álvarez llega a Turquía para cerrar traspaso

Edson Álvarez llega a Turquía para cerrar traspaso

SLP

El Universal

Será presentado como jugador del Fenerbahçe