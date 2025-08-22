logo pulso
Rescatan a caballo tras caer a un pozo en Valles

Los hechos, en un terreno ubicado a la orilla de la avenida Universidad

Por Huasteca Hoy

Agosto 22, 2025 03:17 p.m.
A
Foto: Huasteca Hoy

Foto: Huasteca Hoy

CIUDAD VALLES.- Un caballo que pastaba en un predio de la colonia Real Campestre cayó a un pozo que estaba a ras de suelo y cubierto de maleza. Elementos de Protección Civil Municipal, con apoyo de voluntarios, lograron salvarle la vida.

La mañana de este viernes, un hombre llevó a su caballo, al que llama "El Prieto", a pastar a un terreno ubicado a la orilla de la avenida Universidad, casi esquina con la calle Volcanes. 

Lo dejó con la rienda suelta por un par de horas y, al regresar, se alarmó al no encontrarlo. Primero pensó que se lo habían robado, pero tras revisar el lugar descubrió que había un pozo oculto entre la hierba, y en el fondo estaba su caballo.

Al confirmar que el animal seguía con vida, el propietario pidió auxilio al Sistema de Emergencias 911. La llamada fue atendida por elementos de Protección Civil Municipal, quienes descendieron al pozo y verificaron que el equino solo tenía algunos raspones sin lesiones graves.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin contar con las herramientas adecuadas para el rescate, los elementos solicitaron el apoyo del regidor de la comisión, César Ramos Clemente, quien gestionó ante el Sindicato de la CTM una retroexcavadora para realizar la maniobra.

Los rescatistas colocaron bandas de tela en el cuerpo del caballo y las sujetaron a la máquina, logrando sacarlo con éxito. El animal fue liberado sano y salvo, ante la gratitud de su dueño, quien prefirió mantener sus datos en reserva.

Finalmente, el director de Protección Civil Municipal, Miguel Ángel Hernández, informó que se buscará al propietario del predio para obligarlo a clausurar el pozo, en tanto se colocaron cintas restrictivas para prevenir nuevos incidentes.

