Xolos rompe racha negativa, vence a San Luis

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 10 (EL UNIVERSAL).- Por fin ganan los Xolos en el actual torneo, vencieron la noche de este viernes a el Atlético San Luis con un autogol en tiempo agregado.

La sequía de sus delanteros quedo de manifiesto, la jauría estuvo a minutos de no poder con 10 hombres del San Luis desde el minuto 6 luego de que el silbante Luis Enrique Santander mostrará la tarjeta amarilla, pero tras revisión del VAR la cambio por la de color rojo, mandando a las regaderas a Juan Pablo Martínez. Expulsión que condicionó el encuentro.

Luego de quedarse con 10 hombres al minuto 6, los potosinos modificaron su parado, condicionado a encerrarse en propio terreno en espera de algún contraataque que no le funcionó.

En la segunda parte, la dinámica del encuentro no cambio. San Luis a esperar no recibir gol mientras que los Xolos seguía atacando, pero sin ser profundidad ni opciones claras de gol.

En tiempo de compensación cuando parecía que el juego finalizaría con un empate sin goles, los Xolos atacaron por la pradera derecha, el balón va a el área y después de los rebotes le cae a Josué Misael Domínguez González, un remate machucado, pero golpea la pierna de José Juan García para terminar en el fondo de portería de Marcelo Barovero.

Autogol con sabor a gloria.

Tras la victoria Xolos llega a siete puntos, mientras que los Atlético San Luis se mantienen con ocho unidades.