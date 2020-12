"Ya no tomaré; salgo siendo otro": Joao Maleck

El delantero mexicano Joao Maleck fue liberado este martes de una prisión, donde permaneció desde hace casi 18 meses por el homicidio de una pareja en un accidente automovilístico en Guadalajara, occidente de México.

El exfutbolista del Sevilla salió del penal estatal de Puente Grande en Jalisco luego de que la aseguradora del auto pagara a los familiares de las víctimas una indemnización que asciende a tres millones de pesos (unos 150.000 dólares).

En octubre pasado Maleck fue encontrado culpable del doble homicidio culposo agravado y fue sentenciado por un tribunal a tres años, ocho meses y 15 días de prisión.

A su salida, el futbolista de 21 años declaró que ya no tomará y espera ser un ejemplo para la sociedad.

"He aprendido muchísimo, salgo más comprometido con la sociedad y las familias. Dios me dio una segunda oportunidad y eso es obvio que no (volver a tomar), salgo mucho más responsable, más maduro", declaró al quedar libre.

Maleck pidió disculpas a la familia de los afectados y reiteró su apoyo a los hijos del hombre que perdió la vida en el accidente.

"Lo siento mucho, le quiero pedir una disculpa. Cuenta conmigo para lo que sea y siempre lo va a ser, también a los niños, porque hay dos niños en este incidente que se vieron afectados".

Durante el proceso judicial los abogados del jugador buscaron acreditar que el automóvil circulaba a baja velocidad, pero los peritajes de la Fiscalía General de Jalisco probaron el exceso de velocidad y un grado no permitido de alcoholemia.

Los familiares de María Fernanda Peña, una de las víctimas, han anunciado que apelarán ante las instancias judiciales del estado para pedir que el jugador regrese al reclusorio.

En el momento del accidente Maleck jugaba para el Sevilla Atlético Club de la Segunda División B del futbol español que rescindió su contrato, por lo que su carta pertenece al club Santos.

Joao Maleck es hijo de madre mexicana y del futbolista camerunés Jean-Claude Maleck, quien jugó en los Tecos UAG y el San Luis a finales del siglo pasado.