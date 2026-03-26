Ya piensa en playoffs, Paul Skenes

NUEVA YORK.- En la víspera del día inaugural, Paul Skenes se fijó metas ambiciosas para los Piratas de Pittsburgh.

"Queremos ganar la división. Queremos llegar a los playoffs. Eso es todo. ¿Cómo lo hacemos? Quién sabe", manifestó el miércoles el vigente ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional. "No quiero poner un número de victorias ahí fuera porque eso solo nos pone un techo. Tenemos que salir ahí y jugar bien todos los días".

Esa búsqueda comienza el jueves, cuando Skenes lance por los Piratas contra el dominicano Juan Soto, Bo Bichette y una alineación renovada de los Mets de Nueva York en un juego inaugural televisado a nivel nacional en el Citi Field. El dominicano Freddy Peralta hará su debut con los Mets en el montículo después de que el dos veces All-Star fuera adquirido de Milwaukee en un canje en enero.

"Sé que él es grandioso. Yo lo veo como que estoy compitiendo contra él, ¿sabes a lo que me refiero? Porque sé que probablemente va a ser un día duro para la ofensiva. Y me hace mejor cuando sé que tengo a ese tipo de lanzador en el montículo", dijo el derecho sobre Skenes.

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Incluso pensar en la postemporada es un paso notable hacia adelante para los austeros Piratas, que terminaron últimos en la División Central de la Liga Nacional con marca de 71-91 la temporada pasada. No ganan un título divisional desde 1992 ni se clasifican a los playoffs desde 2015. Pittsburgh, sin embargo, está desarrollando una rotación prometedora encabezada por Skenes, y el club sumó al segunda base Brandon Lowe.