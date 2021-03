Yamileth Mercado acepta el reto de Jackie Nava

Defender el campeonato supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante la legendaria Jackie Nava, es un reto que no quiere perderse Yamileth Mercado, así que espera que la pelea pueda suceder en este año, con los meses de octubre y septiembre como posibilidades.

Luego del triunfo conseguido el pasado sábado ante Karina Fernández, Nava hizo público su deseo de ser la retadora de la púgil de Chihuahua, un cita que le agrada a la campeona.

"Siempre lo he dicho, admiro y respeto mucho a Jackie Nava, fue una de las que me enganchó para el boxeo con las peleas que tuvo con Ana María Torres, así que solamente queda esperar y que sea memorable como aquellas. Estoy en toda la disposición, pero primero tenemos que acatar la pelea mandatoria, para planear lo que viene".

Mercado sabe que no es la única rival en su panorama, ya que Zulina Muñoz o Mariana Juárez también están a la espera, pero si le dan a elegir, prefiere a La "Princesa Azteca".

"Hemos visto a todas las rivales y la baraja es enorme, un sin fin de posibilidades, sé que voy a tener peleas importantes pero ella es la pionera y es quien merece la oportunidad por encima de cualquiera, es un orgullo y ojalá que sea bajo los mejores términos. Me impresionó la manera en que se vio el sábado, y no voy a estar conforme hasta enfrentar a lo mejor del mundo y ella es una de esa categoría".

Sin embargo, antes tiene que recuperarse por completo de su lesión en el oído, pues aunque evitó la cirugía, tuvo una recaída. "Se desprendió de nuevo el tímpano pero estoy a punto de terminar el tratamiento. Hay que cuidarnos unas semanas más para reiniciar el entrenamiento de cara a lo que venga, no hay nada concreto pero es posible que en junio regrese al ring".

Acerca de la posibilidad de este duelo, Mauricio Sulaimán, presidente del CMB señaló que hay flexibilidad y apoyo a los campeones, "estamos viviendo un momento complicado por la pandemia, con muchos limitantes. Sería una pelea espectacular y el CMB está en apoyo para que se de esta pelea".