Yankees arrollan a los Rangers

NUEVA YORK.- Trent Grisham conectó un doble de tres carreras para tomar la ventaja en una sexta entrada de seis anotaciones, y los Yankees de Nueva York vencieron el jueves 9-2 a Texas para conseguir su 16.ª victoria en 19 juegos, en una tarde en la que los Rangers jugaron mal cuatro pelotas.

El jardinero izquierdo dominicano de los Yankees, Jasson Domínguez, salió en un carrito después de estrellarse contra la pared mientras atrapaba el batazo de Brandon Nimmo para abrir la primera entrada. A Domínguez le realizaron una resonancia magnética del hombro izquierdo y fue sometido al protocolo de conmoción cerebral.

Nueva York, el mejor equipo de la Liga Americana, ganó su sexta serie consecutiva y provocó la séptima derrota de los Rangers en 10 juegos.

El abridor programado de los Yankees, Ryan Weathers, fue retirado por enfermedad; Paul Blackburn lanzó la primera entrada y el derecho de 27 años Brendan Beck permitió dos carreras, dos hits y tres bases por bolas en poco más de tres entradas en su debut en las Grandes Ligas.

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