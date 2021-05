"Yo no he pedido ningún jugador", dice Ferretti sobre supuesto fichaje de Thauvin

Ricardo Ferretti ya no piensa en Tigres a futuro. Por eso el posible fichaje del francés Florian Thauvin no le va, ni le viene.

Cuando al Tuca le fue preguntado acerca de que operaba de los acercamientos de los directiva con el extremo del Olympique de Marsella, no le dio importancia.

"Yo no pedí ningún jugador, no lo voy a utilizar así que ni me va, ni me viene", dijo.

Ahora lo que le interesa es llevar al equipo lo más alto que pueda en las eliminatorias, dejando los sentimentalismos detrás: "Siempre dije que a Tigres no lo dejaría. Lo único que quiero es lo que sigue de aquí hasta donde lleguemos".

Sobre su han existido ofertas del futbol mexicano para hacerse de un nuevo equipo, negó acercamientos con algún club, "aquí no hay nada", dijo, pero de igual forma señaló que lo han buscando del extranjero: "He recibido ofertas de los Estados Unidos, quizá sea momento de voltear para allá".

Tigres enfrentará este fin de semana al Atlas en el duelo por el pase a los cuartos de final. El partido se desarrollará en el estadio Jalisco.

¿Quién es Thauvin, campeón del mundo ligado a Tigres?

A tan sólo unos días de terminar la fase regular del Guardianes 2021 y de que comience la reclasificación del futbol mexicano, los rumores sobre la siguiente campaña comienzan a surgir dentro de los que destaca un campeón del mundo con Francia.

Parece que André-Pierre Gignac ha formado una estrecha relación entre sus compatriotas y el conjunto universitario y ahora estaría en el radar el atacante del Olympique de Marsella, Florian Thauvin.

El delantero francés de 28 años, ha jugado en equipos como el Lille y el Olympique de Marsella en Francia, además del Newcastle de Inglaterra.

Thauvin fue campeón del mundo Sub-20 en Chile, y cinco años después se coronó campeón del orbe en la Selección Mayor durante el mundial de Rusia 2018.

En la actual campaña con el Olympique lleva 42 partidos disputados, anotando ocho goles.

El delantero termina contrato con el equipo francés y a pesar de que es buscado por equipos de la Serie A de Italia, ha sido ligado a Tigres en los últimos días, por lo que podríamos ver un nuevo "bombazo" como el de hace unos años cuando llegó André-Pierre Gignac al balompié mexicano.