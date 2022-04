Yon de Luisa sentencia: "Chicharito" Hernández no vuelve más al Tri

Yon de Luisa presidente de la Federación Mexicana de Futbol, refrendó que Javier Hernández no será convocado a la Selección Nacional.

Por lo menos no mientras Gerardo Martino siga siendo el técnico, y él, el presidente.

En declaraciones a ESPN, el dirigente recalcó que si "El Chicharito" está fuera de la Selección es debido a su pobre actitud que ha provocado problemas internos en el equipo.

"Hemos sido respetuosos con las decisiones del 'Tata' (Gerardo) Martino y no lo hemos convocado".

Trató de explicar el por qué de la exclusión del "Chicharito": "Hay motivos y la realidad es que no lo vería en las convocatorias de aquí en adelante", recalcó.

Todo esto se ha hablado en la interna de la Selección Mexicana. "Se han puesto en la mesa en el momento adecuado y se ha llegado al consenso de no convocarlos, y si se llegó a esa decisión es por algo".

Javier "Chicharito" Hernández no es llamado a la Selección Mexicana desde septiembre de 2019, cuando se filtró el rumor de que "metió" mujeres a una de las habitaciones donde el Tricolor estaba concentrado en los Estados Unidos. Además se habla de que para no cargar con la culpa, dejó que despidieran a un empleado de la FMF por esa razón.

Además se habla de que sus peticiones han sido más en lo personal, que por el bien del grupo.

Así la historia de Hernández que es el máximo goleador de la Selección Mexicana con 52 tantos.