logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Fotogalería

Primer Congreso BNI Reconnect reunió a la comunidad empresarial en San Luis Potosí

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Zague explota contra Alarcón por cuestionar su lugar de nacimiento

El futbolista Zague reacciona ante las declaraciones de Javier Alarcón sobre su origen

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:32 p.m.
A
Zague explota contra Alarcón por cuestionar su lugar de nacimiento

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Uno de los temas más recientes en torno a la Selección Mexicana es la utilización de jugadores naturalizados, situación que en las últimas semanas ha llegado a todos los programas deportivos de la televisión.

En cada espacio, voces han compartido su opinión sobre la utilización de estos futbolistas en el combinado azteca, recalcando recientemente la posibilidad de ver a Álvaro Fidalgo en el Tricolor.

Uno de los debates más fuertes llegó hace unas horas en "Futbol Picante", programa de ESPN, en el que se tocó la posibilidad, dejando tras la discusión una fuerte polémica encabezada por Javier Alarcón.

El ex de Televisa aseguró que hay muchos casos de jugadores que no nacieron en México y la afición se siente identificada con ellos, lanzando el nombre de Luis Roberto Alves "Zague".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El comentario de Alarcón no pasó desapercibido en redes sociales, plataformas que recalcaron que la estrella del América nació en México y que su familia después se fue a Brasil, país en el que se desarrolló en categorías inferiores para volver luego a las Águilas.

La polémica sobre el ahora comentarista de TV Azteca llegó hasta Zague, quien mediante su cuenta de X se lanzó contra Alarcón y le pidió revisar los registros del hospital en el que nació.

"Jajajajaja... ¡no mamarrrr! Te jactas de ser un periodista preparado, @Javier_Alarcon_, ¿verdad? Vete al Hospital Español, buscas en registros de nacimiento y después afirmas dónde nací, ¿vale? Saludos".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Zague explota contra Alarcón por cuestionar su lugar de nacimiento
Zague explota contra Alarcón por cuestionar su lugar de nacimiento

Zague explota contra Alarcón por cuestionar su lugar de nacimiento

SLP

El Universal

El futbolista Zague reacciona ante las declaraciones de Javier Alarcón sobre su origen

CDMX lista para el mundial 2026 con anuncio de actividades
CDMX lista para el mundial 2026 con anuncio de actividades

CDMX lista para el mundial 2026 con anuncio de actividades

SLP

El Universal

La CDMX se prepara con iluminación, transporte y festivales futboleros para el Mundial 2026.

Obed Vargas insta a considerar cambio generacional en la Selección Mexicana
Obed Vargas insta a considerar cambio generacional en la Selección Mexicana

Obed Vargas insta a considerar cambio generacional en la Selección Mexicana

SLP

El Universal

El mediocampista mexicano comparte su punto de vista sobre la renovación en el equipo nacional

Desafío de Herrera y Tena por un lugar en el Mundial 2026
Desafío de Herrera y Tena por un lugar en el Mundial 2026

Desafío de Herrera y Tena por un lugar en el Mundial 2026

SLP

El Universal

Herrera y Tena, entrenadores mexicanos, enfrentan desafíos en su camino hacia la Copa del Mundo 2026.