Zverev encabeza tenistas confirmados para Abierto Mexicano 2025

El Abierto Mexicano de Tenis 2025 se disputará del 24 de febrero al 1 de marzo y el torneo reveló los primeros seis tenistas confirmados.

El alemán Alexander Zverev encabeza la lista, seguido del noruego Casper Ruud, el danés Holger Rune, el italiano Lorenzo Musetti, así como los estadounidenses Tommy Paul y Ben Shelton.

"Muy contentos porque la cantidad de jugadores del cartel que presentamos tiene buenos precedentes porque así ha sido, nos vienen a respaldar", expresó Álvaro Falla, director del AMT.

Será hasta finales de enero cuando se presente la lista final de las raquetas participantes en donde esperan cerrar a quienes ocupan los primeros puestos del ranking de la ATP.

"Somos el torneo más importante de la región, no es menos este cartel el promedio de jugadores top ten de nuestra categoría es de 3 y de 2", añadió Falla.

Por el calendario los tenistas descartados para el certamen en Acapulco son Carlos Alcaraz y Daniil Medvedev, aunque buscarían a otros como el propio Jannik Sinner.

"Hay una posibilidad, no está confirmado nada aún, porque Sinner está en su agenda bastante ocupado y no hemos podido aterrizar nada concretamente", comentó el director.

Evidentemente en el torneo reconocen que la presencia del español Rafael Nadal, campeón en cuatro ocasiones del AMT, también sería atractivo, pero su presente es complicado.

"Hoy la incertidumbre que tiene en lo que le queda de su carrera ahí está, entonces él determinará paso a paso en los próximos meses qué va a pasar con su carrera, la decisión está en él y la planeación va acompañado en lo que el coach y su físico le diga", comentó José Antonio Fernández, director de operaciones del AMT.

La venta de boletos para el Abierto Mexicano de Tenis ya comenzó y por primera vez serán totalmente digitales.