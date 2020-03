Alista Hyundai el Elantra 2021

Hyundai presentará el Elantra 2021 en una conferencia el 17 de marzo en The Lot Studios en West Hollywood, California.

Una imagen de perfil que muestra una vista previa del Elantra de la nueva era, expuesta por la firma coreana, promete que su diseño será radicalmente diferente del modelo saliente y más espectacular.

Se aprecia en la parte delantera un juego de ópticos agresivo con luces diurnas emporadas. Los lados del nuevo Elantra también son particularmente llamativos gracias a las líneas afiladas de la carrocería que atraviesan las puertas de manera diagonal.

La imagen también adelanta unos rines plateados y negros, así como luces traseras afinadas. La tapa de la cubierta trasera funciona como alerón que se extiende más allá de las ópticas.

Una imagen del interior del sedán Elantra permite ver un volante de cuatro radios no simétricos. Parece más largo que el modelo que ya va de salida. Los detalles del motor no se han filtrado pero se puede esperar una amplia variedad de gasolina SmartStream y no se descarta un híbrido enchufable.