Asciende Aveo una estrella en seguridad

El Chevrolet Nuevo Aveo, fabricado en China y disponible principalmente en México, fue actualizado y alcanzó las tres estrellas para Protección Ocupante Adulto y cuatro estrellas para Protección Ocupante Infantil. El Aveo fue evaluado en 2018, logrando dos estrellas para Protección Ocupante Adulto y cuatro estrellas para Protección Ocupante Infantil. En 2018 el Aviso de Cinturón de Seguridad (SBR) no cumplía con los requerimientos de Latin NCAP, lo que explicaba el resultado para adultos. A partir de la fecha de producción de mayo 2019, el nuevo modelo de Aveo año 2020 se actualizó con una mejora en el SBR, lo que le permitió alcanzar las tres estrellas para la Protección de Ocupante Adulto

La protección ofrecida a la cabeza y cuello del conductor y del acompañante fue buena. El pecho del conductor recibió protección débil por parte de los sistemas de retención y el pecho del acompañante recibió protección adecuada por parte de los sistemas de retención. Las rodillas del conductor y del acompañante ofrecieron protección marginal, ya que están expuestas a alcanzar estructuras peligrosas detrás del tablero. Las tibias del conductor y acompañante mostraron protección adecuada y buena. La protección a los pies es buena. La zona del área de los pies fue considerada como estable y mostró deformación insignificante. La estructura del habitáculo fue considerada como estable, sin embargo, los refuerzos no son simétricos en ambos lados de la estructura.

En impacto lateral, el vehículo ofreció buena protección para la cabeza y pelvis, el abdomen recibió protección adecuada y marginal en el pecho. La prueba lateral de poste no fue realizada porque el modelo carece de protección de impacto lateral de cabeza estándar. La prueba de Control Electrónico de Estabilidad (ESC) no se realizó, porque el vehículo no estaba equipado con ESC. El auto ofrece aviso de cinturón de seguridad para el conductor pero no cumple con los requisitos de Latin NCAP, lo que limita la calificación del modelo a tres estrellas.