Audi presenta la nueva Q5 Sportback; será fabricada en Puebla

Audi continúa con la tendencia de las camionetas "coupé" y para muestra han presentado la nueva Q5 Sportback, que será fabricada solamente en Puebla, México, para todos los países donde la firma alemana tenga presencia.

En términos de diseño, es exactamente idéntica a la Q5 convencional presentada en junio de la fascia frontal a la mitad de la carrocería, pero a partir del pilar B, las líneas comienzan a cambiar radicalmente.

La caída del pilar C es mucho más pronunciada, además de contar con una cintura más ancha y proporciones agresivas en el área trasera baja. Se adopta un ligero alerón por debajo del cristal trasero y el parachoques recibe un ligero difusor. La novedad es el uso de calaveras OLED, que cambian el patrón de iluminación dependiendo de los modos de manejo.

Como era de esperarse, el interior está prácticamente intacto en comparación al modelo regular. Se cuenta con una pantalla de 10.1 pulgadas táctil con el sistema de infoentretenimiento de última generación de Audi y se puede pedir como opcional el clúster digital de 12.3 pulgadas.

Al tratarse de una variante "coupé" el espacio de carga se sacrifica en favor al diseño, reduciendo de los poco más de 700 litros de capacidad en la cajuela, a 500 litros, que de todos modos es una cifra aceptable.

La Q5 Sportback compartirá su gama de motores con la variante convencional, por lo que la versión base tendrá un motor de 2.0 litros turbo con 261 hp y 272 lb-pie de par. Este motor cuenta con una transmisión automática de doble embrague con siete velocidades y tracción integral opcional.

La SQ5 Sportback aumentará su poder gracias al bloque V6 de 3.0 litros con 349 caballos de potencia y 369 lb-pie de par. Este modelo igualmente recibe la tracción integral y caja de doble embrague.

Audi comentó que, a pesar de que existe una variante híbrida enchufable de la Q5 normal, no piensa ofertarla en la variante Sportback.

Los precios de la Q5 Sportback 2021 no se han anunciado, pero tomando en cuenta la misma situación de Q3 Sportback, creemos que se colocará ligeramente por arriba de los precios ya conocidos de la Q5 (44,000 dólares en Estados Unidos).