¿Bajarán de precio los autos eléctricos tras eliminar los aranceles?

A partir de este 4 de septiembre, la importación de vehículos eléctricos queda libre de arancel, por lo que traer este tipo de autos al país no tendrá un costo extra. La Secretaría de Economía decidió eliminar el arancel argumentando que la producción nacional de vehículos eléctricos "es incipiente", y aunque ya hay fabricantes de vehículos eléctricos instalados en el país, se podría incentivar aún más la producción con el aumento en la demanda de este tipo de autos.

Sin embargo esto no necesariamente implica una reducción del precio de estos vehículos. Guillermo Rosales, director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), explicó que gracias a los tratados de libre comercio que México tiene con otros países, los autos eléctricos provenientes de Estados Unidos, Europa y Japón, ya se importan con una tasa cero de arancel.

Los autos eléctricos provenientes de Corea también se pueden importar libres de arancel porque KIA tiene una planta en el país y goza de esta preferencia por el volumen de exportación de vehículos que hace desde México. Incluso la china JAC, con un amplio portafolio de vehículos eléctricos, los ensambla en el estado de Hidalgo. Brais Álvarez, gerente de Cuenta de J.D. Power México, dijo que la eliminación del arancel es una buena noticia porque las automotrices tienen una amplia oferta de estos vehículos en otros países y que ahora, podrían analizar comercializarlos en México.

Sin embargo, además de eliminar el arancel, se debe mejorar la infraestructura para soportar un parque vehicular eléctrico, ya que aún no hay suficientes estaciones de recarga. Los distribuidores de autos consideran que para detonar la demanda de este tipo de vehículos hacen falta otros incentivos como exentarlos del Impuesto Sobre Autos Nuevos, hacer deducible al 100% la adquisición de estas unidades e implementar un paquete de subsidios, como ocurre en California, Estados Unidos y China. La eliminación del arancel no solo es para autos de pasajeros, también es para camiones eléctricos e incluso vehículos eléctricos usados.