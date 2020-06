¿Cómo cuidar tu automóvil durante la cuarentena?

La pandemia ocasionada por el coronavirus ha provocado que algunos mexicanos permanezcan en sus casas, por lo que ha disminuido el uso de sus vehículos, lo que podría tener repercusiones después de 15 o 20 días y ante esto, es importante darle mantenimiento para que esté en perfectas condiciones cuando lo vayas a volver a utilizar.

La empresa especializada en compra y venta de autos seminuevos, Kavak.com, comparte algunos tips que te ayudarán a cuidar tu auto:

Arranca el coche con cierta frecuencia y desconecta la batería. La batería es lo más importante, pero también lo que más se avería cuando dejas de usar tu vehículo; si es nueva o tiene poco tiempo de uso quizá no enfrentes dificultades, pero si no es el caso puede descargarse hasta el punto de que no puedas volver a arrancar tu auto. Para evitar que esto suceda, debes arrancar el coche cada cierto tiempo y desconectar el terminal negativo de la propia batería: de esta forma, podrá aguantar hasta más de tres meses según el tiempo de vida que tenga.

Mantén con carga la batería. Si cuentas con un cargador portátil, conecta la batería por una horas cada cierto tiempo para mantener el voltaje en buenas condiciones.

Comprueba que todos los líquidos estén en buen estado. Cerciórate de que tu auto no haya perdido aceite, revisa las mangueras con regularidad.

Quita el freno de mano. Si tu coche está estacionado en un lugar seguro, entonces quita el freno de mano para que así las pastillas de freno no se peguen.

Cuida los neumáticos. Al ser delicados también, revisa y controla la presión de los neumáticos para evitar malformaciones y añadir aire si es necesario (lo ideal es sobreinflarlos ligeramente). También mueve tu auto adelante y hacia atrás cada cierto tiempo para que el peso del vehículo no recaiga siempre en el mismo punto de los neumáticos.

Activa el aire acondicionado, limpiaparabrisas y ventanillas. Es recomendable mantener estos sistemas en movimiento periódico para que no se traben con el paso del tiempo. Enciende el aire acondicionado por unos minutos para permitir el flujo del mismo. Sube y baja unas tres o cuatro veces las ventanillas para movilizar sus circuitos internos y activa por unos 10 segundos los limpiaparabrisas.

Llena el tanque de gasolina. Llenar el tanque, aun cuando no lo uses, evitará que se deteriore; esto beneficia sobre todo a los autos con mayor antigüedad.

Recuerda que si vas a salir y a usar tu auto, debes extremar las medidas de higiene, por lo que deberás limpiar con frecuencia toda parte con la que se tenga contacto directo con soluciones que contengan 70% de alcohol isopropílico (nunca cloro o lejía en interiores), así como aspirar y limpiar con agua y jabón las superficies y alfombras.