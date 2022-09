Crímenes automovilísticos: ¿Cómo detectar cuando el odómetro fue manipulado?

El fraude generado por la alteración del odómetro, a sabiendas de algún beneficiario estipulado, es un crimen del cual no muchas personas están conscientes o informadas de la manera correcta. El propósito es claro y visible, bajar el kilometraje de un vehículo particular para sacar un rédito económico. Aunque el truco sucede desde hace añares, hoy te traemos las claves para evitar dicha malversación.

Primero podríamos indicar exactamente cuál es el propósito y la funcionalidad del odómetro, también conocido como cuentakilómetros. El dispositivo cuenta con una inteligente maquinaria que mide las distancias que recorre un auto. Si nos referimos a algún país que cuenta con otro sistema de medidas, puede conocerse como "cuenta millas". Este puede ser digital o mecánico en vehículos más viejos, y suele encontrarse en la parte delantera del mismo, generalmente a la vista del conductor designado.

El mecanismo de las agujas o de la numeración del cuentakilómetros, suele ser muy complicado. Es un engranaje sutil y complejo. Existe una distinción clave entre los antiguos y los modernos, que reside en el chip de los digitales. Asimismo, ambos pueden ser modificados fraudulentamente y a la fuerza. La diferencia está en que en los digitales se debe formatear o programar sobre ese chip que nombramos anteriormente, lo puede ser dificultoso para el criminal. En cambio, en el caso de los móviles más arcaicos, solo basta una manipulación minuciosa sobre el mecanismo de engranaje.

Para poder evitar cualquiera de ambas situaciones y no convertirte en una víctima de estos estafadores, debes contar con ciertos conocimientos básicos que pueden ahorrarte este contratiempo.

Hay ciertas señales claras que nos indican que el odómetro ha sido toqueteado. Aún siendo fáciles de detectar, hay que visualizar detalladamente sobre algunas particularidades y esto justamente, es lo que suele no suceder. Acá va una lista de esos indicios:

- Si en el papelerío no encuentras lo que buscabas, revisar el VIN puede ser tu mejor opción. Aquí es donde deberíamos hacer énfasis, específicamente para los que cuentan con odómetros digitales. Si uno verifica en el VIN, el historial del automóvil, uno puede estar seguro si la manipulación existió o no. Es el punto clave a tener en cuenta y el cual recomendamos enérgicamente. Si no sabes cómo revisar el número de VIN junto con la información que provee, existen diversas compañías que se especializan en dicho trámite y te facilitarán varios pasos. Cabe destacar que inclusive puedes ver el historial de un vehículo a partir del VIN, en empresas como carVertical.

- Muchas veces, en el interior de la caja que contiene el cue

- Muchas veces se suelen retocar los números impresos con algún marcador o lapicera especial. Ver si los mismos están desalineados o más largos o cortos, es la forma más fácil de dar cuenta que fueron retocados.

- ntakilómetros, suelen quedar marcas de suciedad o huellas dactilares. Esta es otra forma de dudar sobre la virginidad del odómetro.

- La documentación puede ser vital para detectar alguna falla, especialmente cuando fue diagramada por especialistas o profesionales del crimen.