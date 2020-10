¿Cuáles son los puntos ciegos de tu coche?

Conducir un automóvil es una actividad que requiere responsabilidad para poder hacerlo en las calles, avenidas y autopistas de la manera más responsable. Y para poder realizar esta acción, es necesario conocer todos los aspectos del coche.

Entre esos conocimientos necesarios al conducir, está saber cuáles son los puntos ciegos de nuestro coche, es decir, los espacios donde no se tiene certeza de la cercanía del vehículo a otros autos u objetos.

Conocer dónde se encuentran estos puntos ciegos es necesario para tomar precauciones al circular y poder así evitar muchos accidentes en los que se podrían ver afectadas terceras personas y sus automóviles.

Según información de Italika en su artículo "Rueda seguro, conoce los puntos ciegos" los más comunes para los conductores se encuentran en los costados de ambos lados del vehículo en un ángulo de 45 grados para atrás.

En el caso de los camiones, los puntos ciegos son aún mayores por el tamaño del vehículo. También atrás del camión hay un punto ciego muy peligroso, ya que es normalmente el causante de los accidentes que involucran este tipo de transportes.

Todo el que conduce un coche debe de tener presentes estos huecos visuales para que así puedan evitar problemas con algún otro ciudadano al no tomar las medidas necesarias y provocar de manera inesperada un choque, ya que esto puede traer consecuencias económicas y hasta afectaciones en la salud física de los involucrados.

Como los puntos ciegos son algo que cualquier conductor debe dominar, estos consejos extraídos de la página de ODESSA SEGUROS pueden ser útiles:

Dominar y concentrarse en el entorno próximo mientras se conduce puede ayudar de forma determinante a evitar accidentes, ya que esto obliga a que el conductor preste atención y conozca su camino y lo que lo rodea.

Girar el cuello cuando los carros no tengan unos espejos "cóncavos" que disminuyan o eliminen el punto ciego es también una forma de auxiliarse, sin embargo, el conductor debe de tener en mente el riesgo que representa perder la vista del frente.

Observar constantemente los espejos y en el caso de que se dificulte la visión, se debe adelantar un poco la cabeza para mirar los espejos laterales desde una posición diferente a la que normalmente verías.

Por último, siempre se debe de utilizar las direccionales para avisar a los conductores de otros vehículos que vas a cambiar de carril y puedan tomar la distancia necesaria para evitar todo tipo de accidentes.

Aunque se podría pensar que el asunto de los huecos visuales es un problema del que solo se tienen que ocupar los conductores de coches y camiones, esto no podría ser del todo cierto ya que no son los únicos tipos de transportes que circulan en las ciudades.

Las motonetas, como indica Italika en su página oficial deben de conducir teniendo en cuenta los puntos ciegos de los vehículos para evitar accidentes, ya sea tomando la distancia debida con los camiones o en su defecto pegándose a los costados del carril para darle espacio al conductor de cambiarse cuando quiera hacerlo.

Las bicicletas deben de tener también en mente que pueden no encontrarse dentro de la visibilidad de los conductores, por lo que deben de tomar la distancia necesaria para evitar inconvenientes con los demás conductores.