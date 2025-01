Entérate | Riesgos al dejar parado un auto mucho tiempo

No todas las personas utilizan a diario su auto y, aunque esto pudiera parecer una decisión inteligente para el ahorro de gasolina, es imposible ignorar los daños que podría sufrir un coche inmóvil.

Puede ser que tuviste un viaje y te viste en la necesidad de dejar tu coche en el estacionamiento del aeropuerto o tus actividades cotidianas no implican trasladarte en carro. Sea la razón que sea, hay varios riesgos al dejarlo parado por mucho tiempo y aquí te decimos cuáles son.

¿Qué pasa si un carro se queda parado mucho tiempo?

Si bien los automóviles modernos están diseñados para permanecer estacionados por tiempos prolongados, ninguno está exento de sufrir fallas en sus sistemas internos e incluso en los componentes externos a causa de la inmovilización.

El primer daño que un vehículo puede sufrir por la inactividad está en su batería. Cuando el auto no recibe corriente eléctrica, dicho componente puede descargarse y, la siguiente vez que trates de encenderlo, te encontrarás con una desagradable sorpresa.

También los neumáticos resultan afectados. Si un vehículo permanece estacionado por mucho tiempo, las llantas comenzarán a deformarse debido a la posición estática, explica el blog de la marca Mercedes Benz.

Otro efecto que pueden sufrir es la pérdida de presión. A causa del peso del mismo auto, los neumáticos experimentan una fuga de aire que termina por desinflarlos. Acomodar un par de ladrillos o calzos podría ser una medida de protección.

De igual manera, las partes plásticas, gomas, mangueras y empaques experimentan daños. Si el coche se queda estacionado bajo el sol o en lugares con temperaturas altas (y poca ventilación), estas partes podrían resecarse y acumular suciedad, partículas de polvo, etcétera.

Consejos para cuidar tu auto si permanecerá estacionado

Si no te queda otra opción más que dejar tu coche parado, el fabricante estadounidense Ford sugiere revisar que los todos los sistemas se encuentren en óptimas condiciones para amortiguar los posibles daños.

Asimismo, recomienda arrancar el auto mínimo una vez a la semana para que la batería logre alimentarse. Recuerda que reemplazar esta pieza podría costarte de $700 a $1,500, así que es preferible no cortarle el suministro de energía.

Tampoco te olvides de revisar los niveles de los líquidos, mismos que se evaporan con el calor u otros factores climatológicos cuando el vehículo está en reposo. Llénalos por encima del nivel recomendado si es que no vas a conducir tu automóvil durante mucho tiempo.

Por último, los expertos recomiendan llevar el coche a una revisión (con un mecánico o en las mismas agencias de servicio) después de dejarlo inmóvil. Esto te ayudará a verificar que se encuentre en buen estado para circular y a descartar fallas mayores.