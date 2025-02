Entérate | Alarga duración de las llantas de tu auto con este truco

Las llantas, no solo permiten el desplazamiento de un automóvil, sino que también influyen en su desempeño, estabilidad y seguridad. No obstante, su desgaste prematuro puede traer un gasto elevado para los conductores porque no son precisamente baratas.

Por fortuna, existe un truco que te ayudará a prolongar su vida útil y a mantenerlas en excelente estado por más tiempo. ¿Quieres conocerlo?

¿Cómo alargar la vida útil de las llantas del auto?

Uno de los trucos más sencillos y efectivos para prolongar la vida útil de los neumáticos es verificar que siempre tengan la presión correcta, ya que esto previene el desgaste irregular, mejora la estabilidad, favorece el rendimiento del combustible e incrementa la seguridad en la carretera.

Por el contrario, de acuerdo con el fabricante Michelin, manejar con las llantas a una presión incorrecta reduce el agarre y aumenta la distancia de frenado. Aunque la principal consecuencia es la reducción de su vida útil que debería ser de 5 a 8 años o de 10,000 a 50,000 kilómetros. Por ello, se sugiere revisar constantemente los niveles de aire.

Según indica Volkswagen, otros hábitos que puedes implementar para alargar la vida útil de las llantas son:

Conducir de manera suave, evitando acelerar y frenar de manera brusca.

Tomar las curvas con precaución para evitar un desgaste irregular.

Evitar golpes contra la banqueta al estacionarte, ya que pueden dañar la estructura de los neumáticos.



¿Cuál es la presión correcta de las llantas?

Cada vehículo va a necesitar un nivel distinto de presión: no es el mismo para carros de uso particular que para los de carga o remolque. Pero ¿cómo saber qué cantidad de aire llevan?

Primero deberás revisar el manual de usuario de tu auto, ya que aquí se indica la presión recomendada por el fabricante. Este dato también se encuentra en la etiqueta pegada en la puerta del conductor o en la tapa del combustible.

Asimismo, es importante recordar que la presión de las llantas puede ser diferente por la carga del vehículo. Tal como lo indica KIA, los coches pequeños necesitan de 28 a36 PSI; los coches medianos requieren de 30 a 38 PSI; y los coches grandes van de 32 a 40 PSI.

Finalmente, los expertos recomiendan revisar la presión de los neumáticos al menos una vez al mes y antes de realizar un viaje largo. Si no cuentas con un manómetro, puedes acudir a una gasolinera, vulcanizadora o taller donde te podrán ayudar a medir los niveles y, en caso de necesitarlo, a inflarlas correctamente.