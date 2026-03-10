Geely EX2 2026 llega a México

El mercado de autos eléctricos en México suma una nueva opción. La marca china Geely Auto México anunció el inicio oficial de ventas del Geely EX2 2026, un vehículo subcompacto 100% eléctrico que busca posicionarse como una alternativa accesible para quienes desean migrar a la movilidad sin emisiones.

Antes incluso de su lanzamiento formal, el modelo generó alta expectativa. Durante su fase de preventa se registraron más de 4,100 unidades apartadas en solo un mes, lo que refleja el creciente interés del consumidor mexicano por los vehículos eléctricos con precios más competitivos.

Las primeras entregas comenzaron después del 5 de marzo, por lo que el nuevo EX2 ya comienza a circular en distintas ciudades del país. El modelo se encuentra disponible a través de toda la red de distribuidores de la marca.

Dos versiones y precios en México

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Geely EX2 2026 se comercializa en dos versiones:

Geely EX2 GL 2026: desde 389,900 pesos

Geely EX2 GF 2026: desde 419,900 pesos

Con estos precios, el modelo busca competir en el segmento de autos eléctricos accesibles dentro del mercado mexicano.

Autonomía y desempeño

El vehículo integra un motor eléctrico síncrono de imán permanente que desarrolla 85 kW (114 caballos de fuerza)y 150 Nm de torque, acompañado de tracción trasera.

Cuenta con tres modos de manejo:

Eco

Comfort

Sport

Uno de los elementos clave es su batería LFP de 39.4 kWh, que permite una autonomía de hasta 395 kilómetrosbajo el ciclo NEDC, con un consumo energético combinado de 11.8 kWh por cada 100 kilómetros.

En cuanto a recarga, incorpora conector Tipo 2 (CCS2). Con este sistema puede:

Cargar del 10% al 100% en 6.5 horas con corriente alterna (AC).

Pasar del 30% al 80% en unos 25 minutos con carga rápida DC.

El modelo también integra regeneración de energía, alerta acústica para peatones (AVAS) y la función Vehicle to Load (V2L), que permite utilizar la batería del auto para alimentar dispositivos eléctricos externos.

Tecnología y equipamiento

El interior del Geely EX2 apuesta por la digitalización. Incorpora una pantalla táctil central HD de 14.6 pulgadas y un panel de instrumentos TFT de 8.8 pulgadas.

El sistema de infoentretenimiento incluye:

Bluetooth

Apple CarPlay y Android Auto

Sistema de audio de cuatro o seis bocinas, según versión

Entre su equipamiento también destacan cargador inalámbrico para smartphone, cámara de reversa, visión panorámica de 540 grados en algunas versiones y puertos USB Tipo-A y Tipo-C.

Seguridad y asistencias de conducción

En seguridad, el EX2 integra bolsas de aire frontales, laterales y tipo cortina, frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y monitoreo de presión de llantas.

Además, incorpora sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) como:

Advertencia de colisión frontal

Frenado autónomo de emergencia

Advertencia de salida de carril

Control de velocidad crucero adaptativo

Con estas características, Geely busca consolidarse en el mercado mexicano de vehículos eléctricos, un segmento que continúa creciendo ante la demanda de opciones más eficientes y sostenibles.