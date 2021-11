GM actualizará autos sin sistema eléctrico por escases de microchips

La crisis sanitaria trajo consigo una ola de problemas para las industrias dependientes de los semiconductores o microchips. Frente a la escasez, que sigue latente, muchas marcas automovilísticas tuvieron que detener su producción, cerrar plantas o vender autos sin los sistemas eléctricos que prometieron.

Una de las marcas afectadas fue General Motors, los cuales ofrecían asientos ventilados y volantes con calefacción en muchos de sus crossovers y modelos, pero debido a la escasez tuvieron que vender estos sin las características. Meses atrás se había dado un comunicado, donde se explicaba que después de la fabricación de los modelos ya no se podían agregar sistemas eléctricos ni realizar modificaciones en caso de contar con microchips.

Asimismo, el mes pasado las concesionarias Buick, Cadillac, Chevrolet y GMC reafirmaron que los modelos Encore GX, Silverado, Traverse, Cadillac XT4 a XT6, Malibu, entre otros, serían los afectados con el sistema de calefacción en los asientos hasta nuevo aviso. Respecto a esto, en un comunicado de GM para Automotive News, anunciaron que la escasez seguirá vigente hasta 2022, si el panorama es favorecedor, pero que realizaron algunos ajustes para que dichos modelos pudieran ser adaptados con los sistemas eléctricos en un futuro, es decir, que se podrán adaptar sin ningún problema.

"Hemos confirmado con nuestras concesionarias que todos los vehículos afectados que no contaron con asientos de calefacción ni ventilación, podrán ser elegibles para un proceso de modernización que activará su funcionamiento".

De igual manera mencionaron que General Motors cubrirá dichos costos en compensación por los clientes que quedaron insatisfechos. Así como los modelos que no tengan los sistemas especificados, en particular el volante, pero que los quieran agregar, podrán tener un descuento de poco más de tres mil 190 pesos.

El problema de semiconductores ha afectado a toda la industria automotriz, teniendo retrasos, pérdidas económicas y despido de personal. El CEO de Daimler prevé que seguirá vigente la escasez hasta mediados de 2022 o principios de 2023.