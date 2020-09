Honda adelanta su primer SUV totalmente eléctrica

El Salón del Automóvil de Beijing 2020 fue testigo del estreno mundial de la Honda SUV e: concept, un estudio de diseño que ofrece una vista previa del primer vehículo eléctrico de la marca que se presentará en China.

Honda argumenta que el próximo vehículo eléctrico de producción "ofrecerá un valor basado en experiencias de movilidad que seguirán siendo frescas y divertidas para los clientes". El fabricante de automóviles no dio detalles, pero dijo que el nuevo modelo estará equipado con la suite de seguridad Honda Sensing de próxima generación y el sistema de información y entretenimiento Honda Connect.

El paquete Honda Sensing contará con un mejor reconocimiento, predicción y desempeño en la toma de decisiones, gracias a un ángulo de cámara frontal más amplio y la adopción de un radar de 360 grados, que permitirá al sistema detectar el entorno periférico del vehículo con mayor precisión. En cuanto al Honda Connect, obtendrá una interfaz de asistente de inteligencia artificial, un enlace de teléfono inteligente y actualizaciones inalámbricas posibles gracias a la conectividad avanzada.

La marca japonesa no publicó fotos del interior del SUV e: concept, mostrando solo tres tomas exteriores. Eso sí, a diferencia del concepto de tres puertas, es probable que el modelo de producción cuente con una carrocería de cinco puertas más práctica.

Los faros horizontales y las luces traseras tienen una forma y un diseño similares entre sí, con cada par conectado por una tira iluminada y con un logotipo de Honda iluminado debajo. La defensa delantera brinda un aspecto agresivo, además de que la marca repitió la fórmula en la parte trasera.

La firma no brindó mayores detalles acerca de su nueva SUV eléctrica, pero se espera que sea presentada de manera oficial pronto.

Además de la SUV e: concept, el stand de Honda en el Salón del Automóvil de Beijing también incluye la CR-V PHEV, el primer vehículo de la marca en China equipado con un sistema híbrido enchufable. Programada para salir a la venta en enero de 2021, la CRV presenta el sistema híbrido de dos motores Sport Hybrid i-MMD "con una mayor eficiencia del sistema de batería y convertidor".