La empresa Share Now de Daimler y BMW dejará de operar en Norteamérica

Share Now, la compañía de carsharing (coche compartido) propiedad de Daimler y BMW, anunció este miércoels que dejará de operar en el mercado norteamericano, así como en Londres, Bruselas y Florencia, a partir del 29 de febrero de 2020.



Share Now, que anteriormente se llamó Car2Go, dijo en un comunicado que el abandono del mercado norteamericano se debe a "dos realidades muy complicadas": el volátil estado del panorama mundial de la movilidad y el aumento de las complejidades de la infraestructura de transporte en Norteamérica.



La compañía explicó que el panorama competitivo de la movilidad en Norteamérica está "evolucionando rápidamente", al mismo tiempo que no existe "la infraestructura necesaria para apoyar nuevas tecnologías", como la de vehículos eléctricos compartidos, y los costes de operación aumentan.



El servicio permite a los usuarios alquilar vehículos, que están estacionados en las calles, con un sistema de pago por minutos. Pero la competición de compañías como Uber o Lyft en las principales ciudades norteamericanas, ha dificultado la supervivencia de Share Now.



La compañía dijo que aunque "tenía esperanzas de que sería capaz de encontrar una solución, especialmente en los últimos meses, finalmente no estamos en la posición para comprometer el nivel de inversiones necesarias para hacer que el mercado norteamericano sea un éxito en el corto y largo plazo".



Sobre la causa de su salida de Bruselas, Londres y Florencia, la compañía dijo que se debe a "las bajas tasas de adopción" de los usuarios.



En Norteamérica, Share Now opera en las ciudades canadienses de Montreal y Vancouver y en las estadounidenses de Nueva York, Seattle y Washington D.C. En octubre, la compañía dejó de operar en otras ciudades como Denver, Austin, Portland, Toronto y Calgary, estas dos últimas en Canadá.



El año pasado, antes de adoptar el nombre de Share Now tras la fusión de Car2Go de Daimler con DriveNow de BMW, Daimler dijo que contaba con 1 millón de clientes en Norteamérica y 3 millones en todo el mundo.



Share Now dijo que a partir de ahora se enfocará en las 18 ciudades europeas en las que sigue ofreciendo servicios.