Lamborghini entrega el primer Temerario en Miami

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 5 (EL UNIVERSAL).- Lamborghini llevó su concepto de lujo personalizado a un nivel completamente nuevo con la presentación de un Temerario Ad Personam único, revelado anoche durante un evento exclusivo en Miami Beach. Ante más de 500 clientes y figuras destacadas de la sociedad, la marca italiana mostró una obra maestra del programa Ad Personam, confirmando las posibilidades prácticamente infinitas de personalización que ofrece a sus clientes más exigentes.

Una obra de arte sobre ruedas

El protagonista de la noche luce una pintura especial creada exclusivamente para esta unidad, con un proceso artesanal que requirió 320 horas adicionales de aplicación manual. El resultado es un efecto cristal innovador, donde los tonos Verde Shock, Grigio Maat y Nero Nemesis se combinan en un patrón artístico que realza las líneas aerodinámicas del superdeportivo.

Esta estética también subraya la ligereza del paquete Alleggerita, que suma numerosos componentes en fibra de carbono para quienes buscan un desempeño aún más agresivo en pista.

Bajo el diseño exterior, el Temerario incorpora un motor V8 biturbo, conectado a un avanzado sistema híbrido para generar 907 caballos de fuerza. Es, además, el único superdeportivo de producción capaz de alcanzar las 10,000 rpm, un hito que lo coloca en una categoría propia.

Interior con artesanía al más alto nivel

La cabina replica la exclusividad del exterior con asientos deportivos en Grigio Octans y costuras contrastantes en Verde Scandal. El efecto cristal se replica en elementos clave del habitáculo, como la tapa del botón de arranque y parada.

El trabajo del cuero Selleria añade un toque aún más especial mediante bordados exclusivos tanto en el logotipo del Temerario como en el emblemático Toro, aplicando técnicas inspiradas en la complejidad del patrón exterior. Una placa Ad Personam certifica la singularidad de esta unidad.

Primeras entregas

El debut contó con la presencia de Stephan Winkelmann, presidente y director ejecutivo de Automobili Lamborghini; Federico Foschini, director de marketing y ventas; y Andrea Baldi, director ejecutivo de la marca en América.

"Este Temerario Ad Personam es un testimonio de nuestra filosofía de que el verdadero lujo reside en la personalización", comentó Winkelmann. "El auto representa la expresión más audaz del futuro de Lamborghini, donde convergen tecnología, maestría artesanal y libertad creativa".

Fabricado en la sede de Sant´Agata Bolognese, este vehículo fue además el primero en entregarse a un cliente a nivel mundial. Las entregas de unidades adicionales iniciarán durante el primer trimestre de 2026, marcando un nuevo capítulo para el modelo.

Experiencias digitales

La presentación incluyó la integración del vehículo en Fast ForWorld, la plataforma digital interactiva de Lamborghini, donde un gemelo digital 1:1 permite explorar cada detalle del auto.

Electrificación de alto rendimiento en Miami

El evento permitió contemplar de cerca los modelos híbridos enchufables de la marca, incluyendo el Urus SE –primer PHEV de la familia Urus– y el imponente Revuelto, el Lamborghini de producción más potente de la historia con 1015 hp gracias a la combinación de un V12 atmosférico y tres motores eléctricos.

Estos modelos, junto con el nuevo Temerario, mostraron la firme evolución de Lamborghini hacia un futuro electrificado sin renunciar a su ADN de máximo rendimiento.