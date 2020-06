Lamborghini se retira de los Auto Shows internacionales

La famosa firma de autos deportivos Lamborghini ha tomado una decisión que podría ser histórica para la industria motor y que podría modificar cómo son presentados sus nuevos avances tecnológicos: no se presentará más en ninguno de los Auto Shows que haya alrededor del mundo. La decisión fue confirmada por la directora de marketing y comunicaciones, Katia Bassi, quien comentó: "Decidimos abandonar los espectáculos automovilísticos porque creemos que tener una relación íntima con el cliente es clave y los espectáculos automovilísticos ya no están alineados con nuestro filosofía."

Significa que el nuevo hiperauto italiano Sián, probablemente será el último Lamborghini que se desenvuelva en un Salón del Automóvil público. El sorprendente híbrido hizo su debut en el Salón del Automóvil de Frankfurt en septiembre de 2019, tras el lanzamiento del nuevo Huracán Evo Spyder en París y, el Aventador SVJ Roadster en Ginebra varios meses antes. Además Bassi agregó que Lamborghini continuará ejecutando un "programa constante de eventos exclusivos para clientes", que incluye "presentaciones de nuevos coches exclusivos en ubicaciones especiales, recorridos exclusivos y programas de conducción para clientes y prospectos, y eventos de estilo de vida donde podemos invitar a nuestros clientes, prospectos y VIP para unirse a otras personas de ideas afines en la apreciación de muchos aspectos diferentes de la marca italiana".

Bassi añadió: "Lamborghini siempre demuestra una atracción significativa en los espectáculos de motor, tanto para nuestros clientes y seguidores, como para el público en general. "Las exhibiciones automovilísticas en su formato tradicional han brindado una oportunidad para que las personas vean los automóviles y las tecnologías nuevas bajo un mismo techo de manera oportuna, pero las influencias como Internet y las redes sociales han cambiado fundamentalmente el papel de las exhibiciones automovilísticas tradicionales".

"Además, Lamborghini necesita considerar a sus clientes, que desean exclusividad, personalización y contacto individual con nuestros automóviles y nuestro personal".

La cancelación del Salón del Automóvil de Ginebra en marzo de este año y su posterior transición semioficial a un evento digital provocaron una especulación generalizada de que los espectáculos del motor podrían estar a punto de desaparecer por completo para el futuro. Lamborghini fue una de varias marcas que confirmó su inasistencia antes de la cancelación del evento. Sant'Agata continuará llegando a su base más amplia de fanáticos que no son clientes con un nuevo campeonato de esports, asociaciones con marcas de ropa conocidas, una nueva aplicación y sus programas existentes de Super Trofeo y GT.