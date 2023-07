Los autos de lujo más vendidos en México durante 2023

A-AA+

¿Te consideras amantes de los autos de lujo? Te retamos a que adivines el orden en que se han vendido los modelos más lujosos del mercado en México durante este año. Si todavía tienes dudas, en Autopistas te contamos el dato exacto.

Si hablamos de la industria automotriz en México los datos revelan que tan solo la mitad del año, se han vendido 13,553 unidades vehiculares; además de enero a junio del 2023, nuestro país ha producido 331,707 autos de los cuales 286,291 han sido exportados, esto de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Por otro lado, la institución señala que tan solo en la primera mitad del año 2023, de enero a junio se han vendido vehículos que involucran la gama baja, media y alta, pero es esta última destaca la marca alemana Mercedes-Benz, cuyo nombre se posiciona por encima de otras marcas de autos de lujo. Estos son los autos de lujo más vendidos en México.

Los autos más vendidos en México de enero a junio 2023

Mercedes-Benz Clase S

Con un total de 50 modelos vendidos esta primera mitad del 2023, el Mercedes-Benz Clase S se coloca como uno de los autos más reconocidos por su diseño único. Este vehículo se ha hecho para aquellas personas que no solo buscan un medio de transporte sino, toda una experiencia.

Con iluminación ambiente, visualizador central OLED de 12.8 pulgadas, tapizado de cuero e incluido un escáner de huella dactilar. Este auto es un lujo que necesitas conocer, pues alcanza una velocidad máxima de 250 km/h. Su precio ronda los $2,707 millones pesos mexicanos.

Mercedes-Benz Clase C

Con una velocidad máxima de 246 km/h, el Mercedes - Benz Clase C, se convirtió en uno de los autos modernos que tienes que conocer. Pues solamente en su interior cuenta con un diseño único en acabados de piel que convierten el lujo en otro nivel y parece que a los mexicanos les ha gustado mucho pues tan solo en este 2023 se han vendido 340 unidades.

Este diseño sofisticado, no deja de lado su lado más deportivo, pues cuenta con una aceleración inicial de 7.3 s. Este vehículo tiene un sistema inteligente que permite detectar los demás coches que se encuentren a tus costados, así como también cuenta con sensores para una conducción óptima. Puedes encontrarlo por solo $1,149 millones de pesos mexicanos.

Mercedes-Benz Clase A

Considerado como un vehículo de clase premium el Mercedes-Benz Clase A, tiene un diseño deportivo que atrapa las miradas de los extraños, pero no solo por alucinante aspecto, sino también por su rapidez, pues alcanza una velocidad máxima de hasta 230 km/h y con una aceleración inicial de 8.3 s.

Este auto inteligente se coloca dentro de la lista de vehículos más vendidos de México gracias a su impresionante diseño de carrocería y conectividad. Pues tan solo en su interior cuenta con Integración de smartphone con Apple CarPlay™ y Android Auto. Una pantalla OLED que no se iguala dentro del mercado y protección URBAN GUARD; ayuda a detectar si intentan robarlo mediante una app que puedes descargar en tu celular.

De este modelo se vendieron 185 unidades tan solo en lo que va esta primera mitad de año. Su precio es de $831mil 900 pesos mexicanos.

Porsche - 911 Carrera

Dentro de la lista de los autos más vendidos en México no podemos dejar aun lado el Porsche - 911 Carrera. Un vehículo con diseño deportivo que se ha convertido en toda una sensación y velocidad. Se han vendido un total de 157 unidades en esta primera mitad del año.

Con un precio módico de 2 millones 258 mil pesos, el Porsche - 911 Carrera, es un auto deportivo que roba las miradas por su impactante diseño y sofisticación. Cuenta con una velocidad máxima de 293 km/h y con una aceleración de 4.2 s.

Cambios de hasta 7 velocidades, aspecto deportivo, asientos de piel y un potente motor bóxer biturbo de 6 cilindros en la parte trasera.