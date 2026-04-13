Mazda3, de los más confiables entre seminuevos

El Mazda3 2017 se mantiene como una de las opciones más confiables en el mercado de autos usados en México, con precios que en 2026 pueden ubicarse por debajo de los 200 mil pesos.

Este modelo, que formó parte de la tercera generación del Mazda3 (2013-2019), destacó desde su lanzamiento por su manejo, desempeño y diseño, características que aún lo mantienen vigente frente a otros vehículos del segmento.

Se ofrecía con dos motores: uno de 2.0 litros con 155 caballos de fuerza y otro de 2.5 litros con 188 hp, ambos con transmisión manual o automática de seis velocidades. La versión con motor 2.5L es la más recomendable por su respuesta en manejo, aunque con mayor consumo de combustible.

Entre sus atributos destaca el sistema G-Vectoring Control, que mejora la estabilidad en curvas, así como un equipamiento que, a partir de la versión i Touring, incluye seis bolsas de aire, pantalla de 7 pulgadas y sistema de audio.

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Sin embargo, presenta algunas limitaciones, como un consumo cercano a los 10 km/l y espacio reducido en la segunda fila, lo que puede restarle atractivo como auto familiar.

A pesar de ello, el Mazda3 2017 continúa siendo una alternativa sólida frente a competidores como el Volkswagen Jetta, Honda Civic o el Toyota Corolla, especialmente para quienes priorizan el manejo sobre otros factores.

En el mercado actual, es posible encontrar unidades con más de 100 mil kilómetros por menos de 200 mil pesos, aunque con un presupuesto mayor se pueden conseguir ejemplares en mejores condiciones.