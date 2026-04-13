Gallardo prevé que el PVEM supere los 700 mil votos en SLP
El gobernador asegura que ya suman 650 mil afiliados y confía en crecer rumbo a próximas elecciones
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría superar los 700 mil votos en la entidad en próximos procesos electorales.
El mandatario indicó que actualmente el partido cuenta con alrededor de 650 mil afiliados, lo que —dijo— refleja su crecimiento en el estado.
Señaló que la meta incluso podría acercarse a los 800 mil votos, impulsada por la presencia del partido en municipios y la zona metropolitana.
Las declaraciones se dan en un contexto en el que los partidos comienzan a perfilar su fuerza rumbo a futuras elecciones.
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