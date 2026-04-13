logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Fotogalería

REALIZAN SUS VOTOS PERPETUOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Gallardo prevé que el PVEM supere los 700 mil votos en SLP

El gobernador asegura que ya suman 650 mil afiliados y confía en crecer rumbo a próximas elecciones

Por Redacción

Abril 13, 2026 01:55 p.m.
A
Gallardo prevé que el PVEM supere los 700 mil votos en SLP

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) podría superar los 700 mil votos en la entidad en próximos procesos electorales.

El mandatario indicó que actualmente el partido cuenta con alrededor de 650 mil afiliados, lo que —dijo— refleja su crecimiento en el estado.

Señaló que la meta incluso podría acercarse a los 800 mil votos, impulsada por la presencia del partido en municipios y la zona metropolitana.

Las declaraciones se dan en un contexto en el que los partidos comienzan a perfilar su fuerza rumbo a futuras elecciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reportan más de 185 mil visitantes en parques Tangamanga durante Pascua
Reportan más de 185 mil visitantes en parques Tangamanga durante Pascua

Reportan más de 185 mil visitantes en parques Tangamanga durante Pascua

SLP

Redacción

Reportan visitantes en Tangamanga y Las Camelias

Sin acuerdo, adeudo entre Gobierno e Interapas supera los 100 mdp
Sin acuerdo, adeudo entre Gobierno e Interapas supera los 100 mdp

Sin acuerdo, adeudo entre Gobierno e Interapas supera los 100 mdp

SLP

Redacción

Ricardo Gallardo Cardona señala falta de conciliación en cifras

Daños en tres escuelas, el saldo de vacaciones: SEGE
Daños en tres escuelas, el saldo de vacaciones: SEGE

Daños en tres escuelas, el saldo de vacaciones: SEGE

SLP

Rubén Pacheco

Los delincuentes causaron daños en puertas y ventanas, pero no sustrajeron computadoras ni tabletas

Gallardo prevé que el PVEM supere los 700 mil votos en SLP
Gallardo prevé que el PVEM supere los 700 mil votos en SLP

Gallardo prevé que el PVEM supere los 700 mil votos en SLP

SLP

Redacción

El gobernador asegura que ya suman 650 mil afiliados y confía en crecer rumbo a próximas elecciones