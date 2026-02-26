Nissan presenta Pathfinder 2026 con mejoras en México

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La marca japonesa refuerza su presencia en el segmento de SUVs en México con la llegada de la renovada Nissan Pathfinder 2026, un modelo que evoluciona en diseño, tecnología y confort para ofrecer una experiencia de manejo más completa y sofisticada.

A lo largo de casi tres décadas en el mercado mexicano, la Nissan Pathfinder ha construido un sólido legado como uno de los SUVs más representativos de la firma, combinando potencia, funcionalidad y versatilidad con un diseño que se ha adaptado a las nuevas demandas de las familias y los entusiastas del manejo. Hoy, se consolida como una propuesta premium que equilibra comodidad, seguridad y desempeño.

Producción y relevancia de la planta Smyrna

En una visita a la fábrica de Smyrna, Tennessee, nos informaban que la Pathfinder se fabrica ahí desde 2004, con 1.6 millones de unidades fabricadas desde entonces en ese complejo industrial. Actualmente, ahí es donde también se produce la Nissan Murano, Infiniti QX60 y Nissan Rouge para EU y Canadá, que en México conocemos como X-Trail pero que nos es importada desde Japón.

Actualmente, en Smyrna hay alrededor de 8 mil empleados en dos turnos, los cuales producen estos vehículos que son enviados a 60 países además de ser vendidos de manera local en EU. Esta planta comenzó a ser construida en 1981 y en 1983 inició su funcionamiento, lo que elevó la calidad de vida de la localidad al ofrecer empleos directos e indirectos además de favorecer la educación profesional de la localidad, por lo que es una de las más importantes de Norteamérica.

Diseño y tecnología de la Nissan Pathfinder 2026

La Nissan Pathfinder 2026 presenta una imagen exterior más refinada, con líneas modernas que fortalecen su presencia imponente. Destacan los nuevos rines de 20 pulgadas y detalles estéticos que elevan su carácter sofisticado, como la posibilidad a carrocería bitono, con detalles que pasan de cromo a acabado satinado en emblemas traseros.

En el interior, la experiencia se vuelve más intuitiva y conectada gracias a una pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas y la integración de Google Automotive Services, que permite acceder de forma nativa a Google Maps, Google Assistant y Google Play Store.

El confort también se eleva con asientos delanteros que incorporan tres funciones de masaje —relajación, regeneración y lumbar— tanto para conductor como para pasajero. A ello se suma un cargador inalámbrico rediseñado con ventilador de refrigeración y posicionamiento magnético, pensado para brindar mayor practicidad en trayectos cortos y viajes largos.

Seguridad y desempeño

En materia de seguridad, la Nissan Pathfinder 2026 integra 16 tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción. Entre ellas destacan ProPILOT Assist, Control Crucero Inteligente, Asistente y Alerta de Mantenimiento de Carril con Intervención Inteligente de Cambio de Carril, Intervención Inteligente de Punto Ciego y Monitor Inteligente de Alerta al Conductor.

El equipamiento se complementa con Frenado Inteligente de Emergencia con Detección de Peatones, Alerta Inteligente de Colisión Frontal Predictivo, Alerta de Tráfico Cruzado, Asistente de Ascenso en Pendientes y Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento.

Gracias a este conjunto de sistemas, ha sido reconocida en Estados Unidos con el distintivo Top Safety Pick+ otorgado por el Insurance Institute for Highway Safety, uno de los organismos más relevantes en evaluación de seguridad vehicular.

Bajo el cofre, la Nissan Pathfinder 2026 equipa un motor V6 de 3.5 litros que entrega 270 hp y 250 lb-ft de torque, asociado a una transmisión automática de nueve velocidades y sistema de tracción 4WD, tal como lo conocíamos en la variante previa a este rediseño. Esta configuración garantiza un manejo potente, estable y seguro, tanto en ciudad como en terrenos más demandantes.

En el mercado mexicano, el modelo está disponible en versión Platinum 4WD con un precio de $1,199,900. La paleta de colores incluye el nuevo Mineral Turquesa, Azul Mediterráneo, Gris Volcánico, Negro, Rojo Burdeos y Blanco Glaciar, además de opciones bitono con techo negro.

Con esta actualización, la Nissan Pathfinder 2026 se posiciona como una de las propuestas más completas del segmento, dirigida a familias que buscan espacio, tecnología avanzada y un nivel superior de confort sin renunciar a la seguridad y el desempeño.