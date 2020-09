Nissan Z Proto se presenta con caja manual de seis velocidades

El nuevo Nissan March será fabricado por Renault El Nissan 370Z se presentó hace más de una década y ya ha pasado su mejor momento. Mientras las ventas del Z se redujeron de una manera enorme, la compañía no está lista para renunciar al icónico automóvil. En cambio están haciendo una vista previa del modelo de próxima generación con el Z Proto de inspiración retro.

Considerado como un "automóvil deportivo completamente moderno" que rinde homenaje a los 50 años de herencia Z, el Z Proto luce un exterior en color amarillo brillante que recuerda al usado en el automóvil deportivo original. El trabajo de pintura no es el único toque retro, ya que el cofre hace alusión al original, mientras que los faros recuerdan al 240ZG de la década de 1970. Si bien la parrilla rectangular recuerda al modelo anterior, los diseñadores agregaron toques que son un guiño al pasado.

Asimismo las líneas del techo recuerdan a las usadas en los autos Z clásicos. La parte trasera es un poco más moderna, ya que se inspira en el 300ZX y cuenta con luces traseras distintivas que han sido "reinterpretadas para el mundo moderno" según los diseñadores. Además, están acompañadas por un borde negro y Nissan dice que esto le da a las luces un "brillo nítido". Si bien el exterior cuenta con un diseño retro, la cabina es completamente moderna, ya que cuenta con un grupo de instrumentos digitales de 12.3 pulgadas y un moderno sistema de infoentretenimiento.

Según el jefe de diseño de Nissan, Alfonso Albaisa, "nuestros diseñadores realizaron innumerables estudios y bocetos a medida que investigábamos cada generación y lo que los convirtió en un éxito. Al final, decidimos que el Z Proto debería viajar entre las décadas, incluido el futuro". La compañía también confirmó que el automóvil está propulsado por un motor V6 biturbo que está conectado a una transmisión manual de seis velocidades. Nissan no quiso dar detalles acerca de la potencia y el torque del vehículo, pero señaló que cada nuevo Z ha tenido más poder que su antecesor.