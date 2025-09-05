Porsche presenta carga inalámbrica para su nuevo Cayenne eléctrico

La movilidad eléctrica da un paso más hacia la comodidad del usuario.

Porsche anunció que su nuevo Cayenne eléctrico podrá recargarse de manera inalámbrica, a través de un sistema de carga inductiva similar al que utilizan los celulares y relojes inteligentes.

El sistema permitirá que el vehículo se cargue con solo colocarlo sobre una placa especial instalada en el piso, eliminando la necesidad de cables en los hogares. La tecnología estará disponible únicamente como opción doméstica, mientras que en la vía pública se seguirá utilizando la carga convencional por cable.

Cómo funciona la carga inalámbrica de Porsche

La placa, conocida como One-Box, pesa 50 kilos y mide 117 x 78 x 6 centímetros. Puede instalarse en un garaje o al aire libre y conectarse a la red eléctrica. El SUV debe estacionarse con gran precisión sobre la superficie para garantizar la transferencia de energía, pues un mal acomodo reduce o anula la carga.

La recarga se realiza en corriente alterna con una potencia máxima de 11 kW, suficiente para llenar la batería durante la noche. Según Porsche, la eficiencia del sistema alcanza el 90%.

Autonomía y potencia del Cayenne eléctrico

El nuevo Cayenne eléctrico ofrecerá una batería de 108 kWh netos, con autonomía superior a los 600 kilómetros reales. Además, en estaciones de carga rápida podrá recuperar 300 kilómetros en apenas 10 minutos, gracias a una potencia máxima de 400 kW en corriente continua.

Algunas versiones del modelo alcanzarán hasta 1,000 caballos de fuerza, consolidando al SUV alemán como uno de los más avanzados del mercado eléctrico.