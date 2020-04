Revisan autos Volvo por falla en freno de emergencia

Los modelos XC40, XC60, S60 y XC90 -años 2019 y 2020- de la marca Volvo deberán llevarse a revisión por un problema que se detectó en el sistema automático de frenos de emergencia de asistencia al conductor, anunció Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

"Por lo que en una emergencia la que el conductor puede estar distraído o no reaccionar ante los obstáculos que se aproximan, es posible que el sistema no siempre se active, lo que podría aumentar el riesgo de colisión", expuso la Profeco.

Se trata de 3 mil 135 unidades comercializadas en México, cuyo software IntelliSafe puede no funcionar para una parte del sistema de frenos de emergencia.

"El llamado es en virtud de que la empresa ha detectado que una parte del sistema automático de frenos de emergencia de asistencia al conductor, que es una de las funciones de seguridad de la marca: intelliSafe. Puede no funcionar siempre debido a un problema de software", expuso la Profeco en un comunicado.

El procedimiento de arreglo será gratuito. Este llamado a revisión inició el pasado 12 de marzo y estará vigente hasta el 12 de marzo de 2050.

La empresa puso a disposición de los consumidores el Servicio de Atención a Clientes el teléfono 800 0186586, o enviar un correo electrónico a VOLVOCS@volvocars.com