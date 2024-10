Stellantis tendrá nuevos modelos híbridos y eléctricos en México

Stellantis se encuentra en una fase de renovación de productos en varias de sus marcas, tanto a nivel global como para México. Recordemos que el Grupo consta de 14 empresas muy diversas, como Dodge, Peugeot, RAM, FIAT, entre muchas otras.

Si bien, acaban de introducir el Dodge Attitude 2025, fue en el marco de su presentación que se anunciaron nuevos productos para nuestro mercado y otros que están en fase de estudio para definir si se lanzan o no.



Más electrificación

No es sorpresa que Stellantis, y la industria en general, está volteando a ver a la electrificación como el siguiente paso para ofrecer vehículos más amigables con el medio ambiente. En algunas regiones ya cuentan con un portafolio amplio en este sentido, pero en México tiene poco que comenzaron con los híbridos enchufables de Jeep, Alfa Romeo o las furgonetas eléctricas de Peugeot.

En este sentido es que podremos ver más productos con estas tecnologías en las diferentes marcas de Stellantis.

Gracias a una diapositiva, se confirma la llegada del FIAT 500e (eléctrico) y el Dodge Attitude híbrido, ambos para presentarse en el transcurso del 2025. Por otro lado, el Dodge Charger, que ahora es eléctrico, está estudiándose para su llegada.



Desde Europa, con amor

Desde Peugeot están las intenciones de incorporar la Rifter eléctrica, que recordemos es la versión de pasajeros de la Partner, así como la nueva generación de la 3008 tanto híbrido, híbrida enchufable y eléctrica. Misma situación para la Peugeot 2008, con miras a añadir la variante eléctrica e híbrida del SUV subcompacto.

Por otro lado, con FIAT se considera sumar al Grande Panda, un hatchback subcompacto, con motorizaciones híbrida y eléctrica. Este es el modelo más reciente de la marca italiana presentado en Europa con fuerte reminiscencia al Panda original.

Recordemos que los Peugeot electrificados y el FIAT Grande Panda todavía no están totalmente confirmados, pero sí se analiza su viabilidad para México. Parte del proceso es estudiar a la competencia y hacer la homologación para que se garantice el buen funcionamiento de todos los sistemas bajo las condiciones que manejo y caminos de nuestro país.