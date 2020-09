Touring Superleggera Aero 3, un Ferrari moderno con diseño retro

Touring Superleggera es una firma dedicada a la creación de autos únicos bajo pedido, y ha revelado su más reciente producto, el Aero 3. Este coche es el "sucesor" del Disco Volante que se presentó hace algunos años y combina un estilo retro de 130 a 1950 con tecnología moderna.

Quizá no es tan llamativo como el Disco Volante, pero sin lugar a dudas tiene demasiado atractivo visual, especialmente en la parte trasera, pues presume una aleta vertical que arranca en la cabina y termina en la parte baja del parachoques trasero.

De acuerdo con los creadores, este no es solo un elemento visual, pues alberga puntos importantes para la aerodinámica del auto que ayuda a tomar mejor las curvas a altas velocidades, así como su estabilidad en rectas.

El resto del diseño está basado en la fluidez de las líneas y la parte frontal muestra entradas de aire retro que ayudan a la refrigeración del tren de poder.

Hablando del tren de poder, este auto está basado en un Ferrari 812 Berlinetta, por lo que cuenta con el mismo motor V12 de 6.2 litros con 730 caballos de fuerza y 509 lb-pie de par que motivan el eje trasero gracias a una transmisión automática de siete velocidades.

Solamente se fabricarán 15 unidades del Aero 3 y aún no se ha revelado el precio, pero no creemos que sea precisamente un vehículo barato. También dependerá el costo de las cosas que quiera equipar el dueño en su auto, pues recordemos están hechos a la medida.

Para aquellos que quieran uno, Touring Superleggera tardará entre 6 y 8 meses en realizar el auto, ya que el proceso de la carrocería se realiza de manera artesanal.